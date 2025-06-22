"У всех двоится в глазах": в одной из школ США выпускаются сразу 15 пар близнецов (фото)

В одной из школ из пригорода Нью-Йорка произошло необычное событие, когда сразу выпускаются аж 15 пар близнецов. Оказывается, что они между собой уже давно знакомы и дружат семьями, и даже вместе ездят на совместный отдых.

Related video

В школе Plainview-Old Bethpage на Лонг-Айленде в Нью-Йорке выпустились 500 учеников, но наибольшее внимание вызвало присутствие 15 пар близнецов, получивших свои дипломы. Все они между собой уже давно знакомы — кто-то еще с детского сада, а кто-то благодаря местному клубу родителей близнецов, где даже устраиваются совместный отдых, сообщает AP.

Выпускница Сидни Монка говорит, что когда они все вместе присутствуют в одном зале, то у всех в глазах "начинает двоиться". В то же время все вместе переживают перед собственным выпуском и стараются держаться на позитивной волне.

Близнецы готовятся к собственному выпускному (фото: AP News)

Журналисты пишут, что эта школа уже имеет историю большого количества близнецов в выпускных классах. В 2014 и 2015 годах здесь выпускалось по 10 пар. А среди первокурсников следующего года уже зарегистрировано девять новых пар близнецов.

Похожие ситуации есть в других школах в США: в школе Clovis North (штат Калифорния) в этом году выпустилось 14 пар близнецов, в школе Eleanor Roosevelt (штат Мэриленд) — 10 пар. А вот в 2017-м рекорд установила школа New Trier в городке Уиллнетц (штат Иллинойс), где выпускалось 44 пары близнецов и еще одна тройня, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса.

Некоторые считают, что это является ничем иным как простым совпадением. Но другие указывают на наследственность или вспомогательные репродуктивные технологии, такие как ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), которые чаще приводят к многоплодной беременности.

Выпускники-близнецы Чейз и Дерек Герцог (фото:AP) Выпускники-близнецы Лиам и Эмма Гини (фото:AP)

"Мои родители долго не могли иметь детей, и в результате прибегли к ЭКО", — рассказывает Арианна Камарери, которая имеет свое объяснение в чем, почему так много близнецов учится сейчас в школах.

СМИ добавляет, что несмотря на дружбу между близнецами, ситуация с выбором места обучения различна. Одни планируют вместе идти в один университет, тогда как вторые — планируют поступать в разные высшие учебные заведения в разных уголках страны.

Ранее стало известно, как девять близнецов отпраздновали четвертый день рождения. Недавно у супругов Халимы Сиссе и Абделькадера Арби состоялся особый праздник — их девяти близнецам исполнилось четыре года.

Впоследствии сообщалось, что в мире за последнее время рождается больше близнецов. Этот рост, зафиксированный в десятках стран, не является результатом случайности или генетики, а представляет собой измеримый результат того, как изменилась репродуктивная функция человека за последние десятилетия.