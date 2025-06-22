"У всіх двоїться в очах": у одній зі шкіл США випускаються відразу 15 пар близнюків (фото)

В одній зі шкіл з передмістя Нью-Йорка сталася незвична подія, коли одразу випускаться аж 15 пар близнюків. Виявляється, що вони між собою уже давно знайомі та дружать родинами, і навіть разом їздять на спільний відпочинок.

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У школі Plainview-Old Bethpage на Лонг-Айленді в Нью-Йорку випустилися 500 учнів, але найбільшу увагу викликала присутність 15 пар близнюків, які отримали свої дипломи. Всі вони між собою уже давно знайомі — хтось ще з дитячого садка, а хтось завдяки місцевому клубу батьків близнюків, де навіть влаштовуються спільний відпочинок, повідомляє AP.

Випускниця Сідні Монка каже, що коли вони всі разом присутні в одному залі, то у всіх в очах "починає двоїтися". Водночас всі разом переживають перед власним випуском і намагаються триматися на позитивній хвилі.

Близнюки готуються до власного випускного (фото: AP News)

Журналісти пишуть, що ця школа вже має історію великої кількості близнюків у випускних класах. У 2014 і 2015 роках тут випускалося по 10 пар. А серед першокурсників наступного року вже зареєстровано дев’ять нових пар близнюків.

Схожі ситуації є інших школах у США: в школі Clovis North (штат Каліфорнія) цього року випустилося 14 пар близнюків, у школі Eleanor Roosevelt (штат Меріленд) — 10 пар. А от у 2017-му рекорд встановила школа New Trier у містечку Віллнетц (штат Іллінойс), де випускалося 44 пари близнюків і ще одна трійня, що є зафіксовано у Книзі рекордів Гіннеса.

Деякі вважають, що це є нічим іншим як простим збігом. Але інші вказують на спадковість або допоміжні репродуктивні технології, як-от ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення), які частіше призводять до багатоплідної вагітності.

Випускники-близнюки Чейз і Дерек Герцог (фото:AP) Випускники-близнюки Ліам та Емма Гіні (фото:AP)

"Мої батьки довго не могли мати дітей, і в результаті вдалися до ЕКЗ", — розповідає Аріанна Камарері, яка має своє пояснення в чому, чому так багато близнюків навчається наразі у школах.

ЗМІ додає, що попри дружність між близнюками, ситуація з вибором місця навчання є різною. Одні планують разом йти до одного університету, тоді як другі — планують вступати до різних закладів вищої освіти в різних куточках країни.

Раніше стало відомо, як дев'ятеро близнюків відсвяткували четвертий день народження. Нещодавно у подружжя Халіми Сіссе та Абделькадера Арбі відбулось особливе свято — їх дев'ятьом близнюкам виповнилося чотири роки.

Згодом повідомлялося, що в світі за останній час народжується більше близнюків. Це зростання, зафіксоване в десятках країн, не є результатом випадковості або генетики, а являє собою вимірний результат того, як змінилася репродуктивна функція людини за останні десятиліття.