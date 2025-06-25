Мужчина расстался с девушкой, а потом получил подарок и свидетельство о браке (видео)

Житель Техаса (США) обнаружил, что официально женат на своей бывшей, хотя церемонии не было и согласия он не давал. Женщина якобы подделала документы о браке и подала их в местную администрацию от его имени.

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Пара собиралась узаконить отношения и даже оформила разрешение на брак, но до самой церемонии дело так и не дошло. Об этом пишет Oddity Central.

42-летний мужчина из Техаса (США) оказался женат без согласия и даже без присутствия на собственной свадьбе. Его бывшая невеста, 36-летняя Кристин Мари Спирман, якобы организовала фиктивную церемонию и подала документы о браке, как будто он действительно состоялся.

История началась с обычного разрыва. Пара планировала пожениться, даже получила разрешение на брак в офисе клерка округа Уэйн, но до алтаря так и не дошли. Их отношения разладились, и мужчина заявил о расставании. Однако для Спирман это стало не финалом, а началом новой главы.

Через несколько дней после разрыва мужчина получил неожиданный "подарок" — коробку от Bath & Body Works, в которой наряду с косметикой лежала заверенная копия свидетельства о браке с его именем и именем Спирман. К документу прилагалась фотография Кристин, держащей это самое свидетельство в руках.

36-летняя Кристин Мари Спирман, якобы организовала фиктивную церемонию Фото: YouTube

Согласно официальным правилам округа МакЛеннан, оба партнера должны лично явиться и предъявить удостоверения личности. Но в этом случае, как утверждает полиция, женщина якобы обманула местного пастора, заставив его засвидетельствовать фиктивный брак, и затем подала документы без участия "жениха".

"Не думаю, что за 23 года службы слышал о чем-то подобном. Жертва сейчас проходит через тяжелый процесс, пытаясь аннулировать незаконный брак и разобраться в последствиях для своей безопасности и собственности", — прокомментировал ситуацию начальник полиции Беверли-Хиллз Кори Мартин.

Кристин Мари Спирман была арестована и обвинена в преследовании третьей степени. Расследование продолжается.

Ранее Фокус сообщал, что жених унизил невесту у всех на глазах. В соцсетях обсуждают неловкую свадебную речь, в которой мужчина признался, что не чувствует физического влечения к своей жене.

Также стало известно, что мужчина надел на свадьбу новые туфли и остался без пальцев. Мартин Ральф решил надеть специально заказанную ортопедическую обувь на торжество.