Чоловік розлучився з дівчиною, а потім отримав подарунок і свідоцтво про шлюб (відео)

Житель Техасу (США) виявив, що офіційно одружений зі своєю колишньою, хоча церемонії не було і згоди він не давав. Жінка нібито підробила документи про шлюб і подала їх до місцевої адміністрації від його імені.

Related video

Пара збиралася узаконити стосунки і навіть оформила дозвіл на шлюб, але до самої церемонії справа так і не дійшла. Про це пише Oddity Central.

42-річний чоловік із Техасу (США) виявився одруженим без згоди й навіть без присутності на власному весіллі. Його колишня наречена, 36-річна Крістін Марі Спірман, нібито організувала фіктивну церемонію і подала документи про шлюб, начебто він дійсно відбувся.

Історія почалася зі звичайного розриву. Пара планувала одружитися, навіть отримала дозвіл на шлюб в офісі клерка округу Вейн, але до вівтаря так і не дійшли. Їхні стосунки розладналися, і чоловік заявив про розставання. Однак для Спірман це стало не фіналом, а початком нового розділу.

Через кілька днів після розриву чоловік отримав несподіваний "подарунок" — коробку від Bath & Body Works, в якій поряд з косметикою лежала завірена копія свідоцтва про шлюб з його ім'ям та ім'ям Спірман. До документа додавалася фотографія Крістін, яка тримає це саме свідоцтво в руках.

36-річна Крістін Марі Спірман, нібито організувала фіктивну церемонію Фото: YouTube

Згідно з офіційними правилами округу МакЛеннан, обидва партнери повинні особисто з'явитися і показати посвідчення особи. Але в цьому випадку, як стверджує поліція, жінка нібито обдурила місцевого пастора, змусивши його засвідчити фіктивний шлюб, і потім подала документи без участі "нареченого".

"Не думаю, що за 23 роки служби чув про щось подібне. Жертва зараз проходить через важкий процес, намагаючись анулювати незаконний шлюб і розібратися в наслідках для своєї безпеки й власності", — прокоментував ситуацію начальник поліції Беверлі-Гіллз Корі Мартін.

Крістін Марі Спірман була заарештована і звинувачена в переслідуванні третього ступеня. Розслідування триває.

Раніше Фокус повідомляв, що наречений принизив наречену у всіх на очах. У соцмережах обговорюють незручну весільну промову, в якій чоловік зізнався, що не відчуває фізичного потягу до своєї дружини.

Також стало відомо, що чоловік одягнув на весілля нові туфлі і залишився без пальців. Мартін Ральф вирішив одягнути спеціально замовлене ортопедичне взуття на урочистість.