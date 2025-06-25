Ничего не понимала: женщина пережила экстренную операцию во время отпуска (фото)

Анна Мэй отправилась в отпуск с семьёй, но через несколько дней оказалась на больничной койке со страшным диагнозом. Женщина в панике подписала форму согласия на операцию, даже не понимая ее содержания.

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Внезапная резкая боль в животе прервала идиллию и женщину были вынуждены экстренно госпитализировать, говорится в материале The Mirror.

Когда 49-летняя Анна Мэй из Уилтшира (Великобритания) отправлялась с семьей в долгожданный отпуск в Грецию, она не могла и представить, что этот райский отдых обернется срочной операцией и больничной койкой в чужой стране. Всего через несколько дней после прибытия женщина проснулась с невыносимой болью, которую позже сравнила с "полноценными родами".

Семья отдыхала в роскошной вилле недалеко от живописного города Ханья, наслаждаясь морем, солнцем и временем вместе. Анна, заядлая пловчиха, чувствовала себя прекрасно, даже успела проплыть 50 кругов в бассейне. Однако внезапная резкая боль в животе прервала идиллию. Британку срочно доставили в больницу через горные дороги Крита.

Женщина в панике подписала форму согласия на операцию, даже не понимая ее содержания Фото: SWNS

Поначалу врачи подозревали аппендицит, но сканирование выявило нечто иное, "огромную кисту" на яичнике. Не говоря по-гречески, Анна в панике подписала форму согласия на операцию, даже не понимая ее содержания. После пробуждения женщину ждал шок: вместе с кистой медики удалили и весь яичник.

"Это было как страшный сон. Два дня назад я лежала на пляже, а потом очнулась после серьезной операции на брюшной полости", — делится Анна.

Из-за вмешательства она не могла сразу вернуться домой. Семье пришлось менять билеты, и лишь через несколько дней Анна смогла вылететь обратно. Несмотря на стресс, она вспоминает с благодарностью медицинский персонал и сотрудников аэропорта, которые окружили ее заботой.

Анна отмечает, что операция изменила ее жизнь Фото: SWNS

Этот переломный момент стал началом перемен. После восстановления Анна уволилась с нелюбимой работы, где ощущала постоянное давление, и открыла собственную академию, став коучем по мышлению и личностному развитию.

"Я хочу помочь людям изменить взгляд на жизнь. Даже из самого болезненного можно извлечь урок и двигаться вперед", — говорит она.

Теперь, спустя три года, Анна благодарна за новый путь, но ее семья все еще не готова вернуться в тот самый "прекрасный, но горько-сладкий" уголок Греции.

Ранее Фокус сообщал, что туристка снимала "милое" видео об отпуске для мамы, а затем заметила что-то в воде. Рейчел Мейер из США просто хотела насладиться пастой под солнцем, но столкнулась с ящером, который, похоже, тоже был не прочь пообедать.

Также стало известно, что рыбак выловил в реке жуткое "инопланетное существо". Мужчина из Германии остолбенел, увидев на крючке живое ископаемое. Им оказалась минога, обитающую в морях и редко встречающуюся в пресной воде.