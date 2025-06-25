Нічого не розуміла: жінка пережила екстрену операцію під час відпустки (фото)

Анна Мей вирушила у відпустку із сім'єю, але через кілька днів опинилася на лікарняному ліжку зі страшним діагнозом. Жінка в паніці підписала форму згоди на операцію, навіть не розуміючи її змісту.

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Раптовий різкий біль у животі перервав ідилію і жінку були змушені екстрено госпіталізувати, йдеться в матеріалі The Mirror.

Коли 49-річна Анна Мей з Вілтшира (Велика Британія) вирушала із сім'єю в довгоочікувану відпустку до Греції, вона не могла й уявити, що цей райський відпочинок обернеться терміновою операцією і лікарняним ліжком у чужій країні. Лише через кілька днів після прибуття жінка прокинулася з нестерпним болем, який пізніше порівняла з "повноцінними пологами".

Сім'я відпочивала в розкішній віллі недалеко від мальовничого міста Ханья, насолоджуючись морем, сонцем і часом разом. Анна, завзята плавчиня, почувалася чудово, навіть встигла проплисти 50 кіл у басейні. Однак раптовий різкий біль у животі перервав ідилію. Британку терміново доставили в лікарню через гірські дороги Криту.

Жінка в паніці підписала форму згоди на операцію, навіть не розуміючи її змісту Фото: SWNS

Спочатку лікарі підозрювали апендицит, але сканування виявило щось інше, "величезну кісту" на яєчнику. Не розмовляючи грецькою, Анна в паніці підписала форму згоди на операцію, навіть не розуміючи її змісту. Після пробудження на жінку чекав шок: разом із кістою медики видалили і весь яєчник.

"Це було як страшний сон. Два дні тому я лежала на пляжі, а потім прокинулася після серйозної операції на черевній порожнині", — ділиться Анна.

Через втручання вона не могла одразу повернутися додому. Родині довелося міняти квитки, і лише через кілька днів Анна змогла вилетіти назад. Попри стрес, вона згадує з вдячністю медичний персонал і співробітників аеропорту, які оточили її турботою.

Анна зазначає, що операція змінила її життя Фото: SWNS

Цей переломний момент став початком змін. Після відновлення Анна звільнилася з ненависної роботи, де відчувала постійний тиск, і відкрила власну академію, ставши коучем з мислення та особистісного розвитку.

"Я хочу допомогти людям змінити погляд на життя. Навіть із найболючішого можна винести урок і рухатися вперед", — каже вона.

Тепер, через три роки, Анна вдячна за новий шлях, але її сім'я все ще не готова повернутися в той самий "прекрасний, але гірко-солодкий" куточок Греції.

Раніше Фокус повідомляв, що туристка знімала "миле" відео про відпустку для мами, а потім помітила щось у воді. Рейчел Меєр зі США просто хотіла насолодитися пастою під сонцем, але зіткнулася з ящером, який, видно, теж був не проти пообідати.

Також стало відомо, що рибалка виловив у річці моторошну "інопланетну істоту". Чоловік із Німеччини остовпів, побачивши на гачку живу копалину. Ним виявилася мінога, що мешкає в морях і рідко зустрічається в прісній воді.