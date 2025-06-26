"Бесконечный день": путешественник показал город, в котором не наступает ночь (видео)

В северной Швеции наступил сезон полуночного солнца — явления, при котором светило не заходит за горизонт даже после полуночи. Путешественник Memetix показал, как в это время можно читать книгу на улице среди ночи, словно днем.

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Пользователь TikTok под ником Memetix опубликовал короткое видео, в котором показал, что в северной Швеции, за полярным кругом, даже после полуночи стоит яркий день. Его ролик набрал более 14,4 миллиона просмотров, вызвав настоящую бурю в комментариях.

В видео видно, что на часах 00:07, но небо все еще окрашено в золотисто-розовые оттенки, словно только закат. Как объясняет сам блогер, он снял это в районе города Кируна, который находится в самой северной части Швеции, где с конца мая до середины июля не наступает ночь.

"Наступила уже полночь, а я спокойно могу читать книгу на улице. Шведское лето — это нечто невероятное", — говорит Memetix за кадром.

О своем необычном опыте автор рассказал в подписи к ролику. Он называет это "бесконечным днем" и признается, что ощущение как в детстве, когда не хочешь ложиться спать, а солнце как будто подыгрывает твоей свободе.

Небо все еще окрашено в золотисто-розовые оттенки, словно только закат Фото: TikTok

Видео длится всего 22 секунды, но этого хватило, чтобы вызвать бурную реакцию зрителей:

"Как ты спишь, если никогда не бывает темноты";

"Я бы просто лег и сделал вид, что ночь есть";

"Это теперь день 24/7. Официально";

"Я бы потерял рассудок";

"Покажите шведскую зиму, она темна и страшна".

Многие признались, что даже не знали о существовании "полуночного солнца", и захотели посетить Швецию ради этого уникального явления. Сам блогер в сторис добавил, что ночью холодно, несмотря на свет, и посоветовал брать маску для сна и теплую куртку.

"Кажется, будто время замерло. День просто не заканчивается", — добавил он.

По данным Visit Sweden феномен "полуночного солнца" действительно существует и наблюдается на широтах севернее Полярного круга. В Швеции это можно увидеть примерно с конца мая по середину июля. Местные жители давно привыкли, а вот туристы, особенно из южных стран, часто не могут уснуть из-за круглосуточного света.

Ролик Memetix собрал десятки тысяч репостов и стал вирусным буквально за несколько дней. Многие признали его "одним из самых магических и завораживающих" видео в TikTok.

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