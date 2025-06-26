"Нескінченний день": мандрівник показав місто, в якому не настає ніч (відео)

У північній Швеції настав сезон опівнічного сонця — явища, за якого світило не заходить за горизонт навіть після опівночі. Мандрівник Memetix показав, як у цей час можна читати книжку на вулиці серед ночі, немов удень.

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Користувач TikTok під ніком Memetix опублікував коротке відео, в якому показав, що в північній Швеції, за полярним колом, навіть після опівночі стоїть яскравий день. Його ролик набрав понад 14,4 мільйона переглядів, викликавши справжню бурю в коментарях.

У відео видно, що на годиннику 00:07, але небо все ще забарвлене в золотисто-рожеві відтінки, немов тільки захід сонця. Як пояснює сам блогер, він зняв це в районі міста Кіруна, розташованого в найпівнічнішій частині Швеції, де з кінця травня до середини липня не настає ніч.

"Настала вже північ, а я спокійно можу читати книжку на вулиці. Шведське літо — це щось неймовірне", — каже Memetix за кадром.

Про свій незвичайний досвід автор розповів у підписі до ролика. Він називає це "нескінченним днем" і зізнається, що відчуття наче в дитинстві, коли не хочеш лягати спати, а сонце начебто підіграє твоїй свободі.

Небо все ще забарвлене в золотисто-рожеві відтінки, немов тільки захід сонця Фото: TikTok

Відео триває всього 22 секунди, але цього вистачило, щоб викликати бурхливу реакцію глядачів:

"Як ти спиш, якщо ніколи не буває темряви";

"Я б просто ліг і зробив вигляд, що ніч є";

"Це тепер день 24/7. Офіційно";

"Я б втратив розум";

"Покажіть шведську зиму, вона темна і страшна".

Багато хто зізнався, що навіть не знав про існування "опівнічного сонця", і захотів відвідати Швецію заради цього унікального явища. Сам блогер у сторіс додав, що вночі холодно, попри світло, і порадив брати маску для сну і теплу куртку.

"Здається, ніби час завмер. День просто не закінчується", — додав він.

За даними Visit Sweden феномен "опівнічного сонця" справді існує і спостерігається на широтах північніше Полярного кола. У Швеції це можна побачити приблизно з кінця травня до середини липня. Місцеві жителі давно звикли, а от туристи, особливо з південних країн, часто не можуть заснути через цілодобове світло.

Ролик Memetix зібрав десятки тисяч репостів і став вірусним буквально за кілька днів. Багато хто визнав його "одним із наймагічніших і найчарівніших" відео в TikTok.

Раніше Фокус повідомляв, що туристка знімала "миле" відео про відпустку для мами, а потім помітила щось у воді. Рейчел Меєр зі США просто хотіла насолодитися пастою під сонцем, але зіткнулася з ящером, який, видно, теж був не проти пообідати.

Також стало відомо, що рибалка виловив у річці моторошну "інопланетну істоту". Чоловік із Німеччини остовпів, побачивши на гачку живу копалину. Ним виявилася мінога, що мешкає в морях і рідко зустрічається в прісній воді.