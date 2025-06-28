Случайно нашлось спустя 20 лет: женщина наткнулась на утерянное обручальное кольцо (видео)

Американка Дэна Попхэм нашла обручальное кольцо, потерянное 20 лет назад, во время ремонта ванной комнаты. Трогательное видео с ее реакцией стало вирусным в сети.

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Видео эмоционального момента, когда она обнаружила кольцо, американка опубликовала в TikTok. Ролик стал вирусным и набрал более 3,5 миллиона просмотров.

Риелтор Дэна Попхэм из Гейнсвилл (штат Джорджия, США) потеряла свое обручальное кольцо более 20 лет назад и все это время не теряла надежды. В июне этого года, во время ремонта ванной, мечта стала реальностью: кольцо, подаренное мужем 31 год назад, неожиданно нашлось за встроенным шкафом, где она искала его много лет назад.

Видео эмоционального момента, когда Попхэм обнаружила кольцо, она опубликовала в TikTok. В кадр попали ее слезы, дрожащие руки, пыльное кольцо и поцелуй с мужем. Ролик стал вирусным и набрал более 3,5 миллиона просмотров, вызвав волну откликов у зрителей, многим из которых эта история показалась судьбоносной.

"Это действительно чудо. Нет логического объяснения, как оно могло попасть так далеко вглубь конструкции", — призналась Дэна. .

Женщина вспомнила, как потеряла кольцо, когда ее дети были совсем маленькими: в спешке оно упало где-то в ванной, но после тщательных поисков бесследно исчезло. Даже фонарик, направленный в крошечную щель у стены, не помог отыскать украшение.

"Мы вступаем в сезон перемен. Наши дети выросли, трое уже поженились, четвертый готовится к свадьбе. И эта находка как знак: круг замкнулся", — поделилась Попхэм.

Пользователи TikTok поддержали женщину, называя историю волшебной и символичной.

"Всему свое время. Это как новое начало", — написал один из зрителей.

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