Випадково знайшлося через 20 років: жінка натрапила на загублену обручку (відео)

Американка Дена Попхем знайшла обручку, загублену 20 років тому, під час ремонту ванної кімнати. Зворушливе відео з її реакцією стало вірусним у мережі.

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Відео емоційного моменту, коли вона виявила каблучку, американка опублікувала в TikTok. Ролик став вірусним і набрав понад 3,5 мільйона переглядів.

Рієлторка Дена Попхем із Гейнсвілла (штат Джорджія, США) загубила свою обручку понад 20 років тому і весь цей час не втрачала надії. У червні цього року, під час ремонту ванної, мрія стала реальністю: обручка, подарована чоловіком 31 рік тому, несподівано знайшлася за вбудованою шафою, де вона шукала її багато років тому.

Відео емоційного моменту, коли Попхем виявила каблучку, вона опублікувала в TikTok. У кадр потрапили її сльози, тремтячі руки, запорошена обручка і поцілунок із чоловіком. Ролик став вірусним і набрав понад 3,5 мільйона переглядів, викликавши хвилю відгуків у глядачів, багатьом з яких ця історія здалася доленосною.

"Це справді диво. Немає логічного пояснення, як воно могло потрапити так далеко вглиб конструкції", — зізналася Дена.

Жінка пригадала, як загубила каблучку, коли її діти були зовсім маленькими: в поспіху вона впала десь у ванній, але після ретельних пошуків безслідно зникла. Навіть ліхтарик, спрямований у крихітну щілину біля стіни, не допоміг відшукати прикрасу.

"Ми вступаємо в сезон змін. Наші діти виросли, троє вже одружилися, четвертий готується до весілля. І ця знахідка як знак: коло замкнулося", — поділилася Попхем.

Користувачі TikTok підтримали жінку, називаючи історію чарівною і символічною.

"Усьому свій час. Це як новий початок", — написав один із глядачів.

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