В поиске теплых вод: мужчина показал невероятные кадры миграции горбатых китов (фото, видео)

Туристический гид из Бразилии показал, как происходит миграция больших горбатых китов из Антарктиды в сторону теплых вод. Мужчина говорит, что обычно киты не приближаются к побережью, однако ему удалось заснять, как эти великаны находятся рядом с местами проживания людей.

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Бразильский гид для туристов Анджело Каравелус показал кадры миграции горбатых китов из Антарктиды в сторону теплых вод, где они проводят брачный период. Однако впервые этих великанов сняли у берегов Бразилии, куда обычно они не приближались раньше, сообщает WhatstheJam.

Журналисты пишут, что сезон наблюдения за китами обычно длится с июля по ноябрь. Но уже посреди июня люди могли наблюдать за первыми миграциями этих животных.

Обычно киты преодолевают около 4 000 км от антарктических вод до северо-восточного побережья Бразилии, где они размножаются. Господин Каравелус говорит, что туристы и отдыхающие впервые видели этих животных так близко у побережья штата Рио-де-Жанейро

"Их стало значительно больше. Ежедневно мы фиксируем новые появления этих животных. И в этом году их еще больше, чем раньше", — рассказал он журналистам.

По данным организации Projeto Jubarte, сейчас популяция горбатых китов продолжает увеличиваться. Если в 1998 году в водах Бразилии насчитали около 1 000 китов, то в прошлом году их было уже около 30 тысяч особей.

Сам господин Каравелус говорит, что для него созерцать китов является "невероятным", потому что действия животных вызывают у него "настоящее счастье".

"Запустить дрон и увидеть что-то новое — это невероятно. Наблюдать за детенышем, который радостно выпрыгивает из воды, — это настоящее счастье!" — говорит гид.

Что известно о горбатых китах

Горбатый кит (Megaptera novaeangliae) относится к подотряду "усатых китов". Животные этой группы могут достигать 16 метров в длину и весить до 35 тонн, а сами млекопитающие питаются планктоном, крилем и мелкой рыбой, процеживая воду через китовые усы.

Хвост горбатого кита (фото: acaravelos/Instagram) Горбатый кит ныряет (фото: acaravelos/Instagram)

Также эти киты известны своим характером на защиту других видов в воде. Известны случаи, когда горбатые киты часто оберегали людей и других морских существ от нападения хищников — акул, косаток и других.

Сейчас по классификации охранного статуса, горбатый кит находится в наименьшей угрозе исчезновения. Это произошло благодаря строгому запрету охоты на этих животных, а также активному содействию экологов и зоологов в защиту великанов.

Ранее стало известно, как горбатые киты выпускают большие кольца из пузырей. Ученые считают, что такое поведение китов может означать игру или общение.

Впоследствии сообщалось, что этот вид кита без хвоста проплыл невероятные 600 км. Ученые рассказали, как ему удается плыть и питаться без важной части тела.