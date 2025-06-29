В пошуку теплих вод: чоловік показав неймовірні кадри міграції горбатих китів (фото, відео)

Туристичний гід з Бразилії показав, як відбувається міграція великих горбатих китів з Антарктиди в сторону теплих вод. Чоловік каже, що зазвичай кити не наближаються до узбережжя, однак йому вдалося зафільмувати, як ці велетні перебувають поруч з місцями проживання людей.

Related video

Бразильський гід для туристів Анджело Каравелус показав кадри міграції горбатих китів з Антарктиди у бік теплих вод, де вони проводять шлюбний період. Однак уперше цих велетнів зафільмували біля берегів Бразилії, куди зазвичай вони не наближалися раніше, повідомляє WhatstheJam.

Журналісти пишуть, що сезон спостереження за китами зазвичай триває з липня по листопад. Але вже посеред червня люди могли спостерігати за першими міграціями цих тварин.

Зазвичай кити долають близько 4 000 км від антарктичних вод до північно-східного узбережжя Бразилії, де вони розмножуються. Пан Каравелус каже, що туристи та відпочивальники вперше бачили цих тварин так близько біля узбережжя штату Ріо-де-Жанейро

"Їх стало значно більше. Щодня ми фіксуємо нові появи цих тварин. І цього року їх ще більше, ніж раніше", — розповів він журналістам.

За даними організації Projeto Jubarte, наразі популяція горбатих китів продовжує збільшуватися. Якщо в 1998 році у водах Бразилії нарахували близько 1 000 китів, то минулого року їх було вже близько 30 тися особин.

Сам пан Каравелус каже, що для нього споглядати за китами є "неймовірним", бо дії тварин викликають у нього "справжнє щастя".

"Запустити дрон і побачити щось нове — це неймовірно. Спостерігати за дитинчам, яке радісно вистрибує з води, — це справжнє щастя!" — говорить гід.

Що відомо про горбатих китів

Горбатий кит (Megaptera novaeangliae) належить до підряду "вусатих китів". Тварини цієї групи можуть сягати 16 метрів у довжину та важити до 35 тонн, а самі ссавці харчуються планктоном, крилем і дрібною рибою, проціджуючи воду через китові вуса.

Хвіст горбатого кита (фото: acaravelos/Instagram) Горбатий кит пірнає (фото: acaravelos/Instagram)

Також ці кити відомі своїм характером на захист інших видів у воді. Відомі випадки, коли горбаті кити часто оберігали людей та інших морських істот від нападу хижаків — акул, косаток та інших.

Наразі за класифікацією охоронного статусу, горбатий кит перебуває у найменшій загрозі зникнення. Це сталося завдяки строгій забороні полювання на цих тварин, а також активному сприянню екологів і зоологів на захист велетнів.

Раніше стало відомо, як горбаті кити випускають великі кільця з бульбашок. Учені вважають, що така поведінка китів може означати гру або спілкування.

Згодом повідомлялося, що цей вид кита без хвоста проплив неймовірні 600 км. Науковці розповіли, як йому вдається плисти й харчуватися без важливої частини тіла.