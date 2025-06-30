Так выглядит настоящий ад: в США город горит из-под земли с 1962 года (видео)

Централия, штат Пенсильвания (США), когда-то была обычным шахтерским городком. Здесь жили люди, работали угольные шахты, шумели магазины и школы. Но в один момент все изменилось. В 1962 году на местной свалке случайно вспыхнул пожар.

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Огонь перекинулся в старые шахты под городом, и с тех пор не остановился. Об этом пишет History.

С тех пор прошло больше полувека. Огонь под землей продолжает гореть, выжигая все на своем пути. Температура под Централией достигает почти 500°C, из трещин в асфальте валит дым, а земля может в любой момент провалиться. Людей отселили, дома снесли, а почтовый индекс города даже официально отменили. Сегодня Централия — это почти пустое место, где остались только дым, пепел и тишина.

Как все началось: случайная искра

Весной 1962 года местные власти решили избавиться от мусора на одной из стихийных свалок, устроенной в заброшенном угольном карьере. Проблема отходов стояла остро — крысы и зловоние беспокоили жителей. Решение оказалось простым и, как казалось, логичным: мусор подожгли.

Местные жители Фото: Скриншот

Однако под свалкой оказалась сеть шахт, в которой еще оставались залежи антрацита. Огонь проник в трещины и начал распространяться по старым туннелям, пронизывающим почву под городом. Попытки локализовать пожар с помощью откапывания, цементирования и песчаных засыпок не дали результатов. Напротив: огонь продолжал распространяться, подпитываемый кислородом и залежами угля.

Смерть под землей и над ней

К 1970-м ситуация становилась все более угрожающей. Газ из-под земли просачивался в дома, подвалы заполнялись дымом, а почва под ногами начинала проваливаться.

Один из самых известных инцидентов произошел в 1981 году: 12-летний мальчик упал в образовавшуюся карстовую воронку прямо у себя во дворе. Он чудом уцелел, ухватившись за корни дерева. Случай вызвал огромный резонанс и стал поворотной точкой — власти начали массовое переселение жителей.

Мальчик чудом уцелел, ухватившись за корни дерева Фото: Скриншот

К началу 1990-х большая часть населения была эвакуирована. Дома отключили от коммуникаций, землю официально признали опасной, а оставшихся жителей, менее десяти человек, обязали по желанию остаться до конца жизни, но не передавать или продавать свое имущество. В 2002 году у города даже отобрали почтовый индекс — 17927 больше не существует.

Призраки прошлого

Сегодня Централия является местом паломничества сталкеров, блогеров и туристов, ищущих кадры постапокалиптических пейзажей. Особенно известным стала "дорога-призрак" — участок старого шоссе, покрытый трещинами, паром и граффити.

Горит не просто шахта — горит угольный пласт длиной в километры Фото: YouTube

Под землей температура в некоторых местах достигает 400–480°C. Горит не просто шахта — горит угольный пласт длиной в километры. По данным Департамента охраны окружающей среды Пенсильвании, пожар может продолжаться еще как минимум 100 лет, если не больше. И остановить его, по словам геологов, практически невозможно.

Город, сожженный собственной историей

Централия стала мрачным символом зависимости от добывающей промышленности. Ирония судьбы в том, что богатства, которые дали жизнь этому месту, в итоге и разрушили его.

Местные легенды до сих пор вспоминают темные страницы прошлого, включая историю тайного общества "Молли Магуайрс", членов которого обвиняли в убийствах и саботаже в XIX веке.

Сегодня этот некогда живой город стал тенью на карте Пенсильвании. Лишь огонь под землей напоминает о том, что здесь когда-то кипела жизнь.

Ранее Фокус сообщал, что путешественник показал город, в котором не наступает ночь. В северной Швеции наступил сезон полуночного солнца — явления, при котором светило не заходит за горизонт даже после полуночи. Путешественник Memetix показал, как в это время можно читать книгу на улице среди ночи, словно днем.

Также стало известно, что в центре города обвалилась дорога, а под ней оказалась древняя больница. В самом сердце Йорка, на площади Святого Леонарда, неожиданно провалился грунт, и под асфальтом рабочие обнаружили остатки средневековой постройки XII–XIII веков. Теперь археологи ведут экстренные раскопки, чтобы изучить находку.