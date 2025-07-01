Ломали кости: "сложенный мальчик" из Китая впервые в жизни смог лечь ровно (видео)

21-летний Цзян Яньчэнь из провинции Шаньдун на севере Китая, болеющий тяжелейшей формой артрита, впервые смог ровно лежать в постели после ряда сложных операций.

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Студент университета Дэчжоу, где учится по специальности "Энергетика и электротехника", прославился в сети как "сложенный мальчик", пишет South China Morning Post.

Он с детства страдает анкилозирующим спондилитом. Это форма артрита, которая вызывает сильное воспаление суставов и связок позвоночника.

Это редкое заболевание привело к тому, что его шея была согнута назад, из-за чего между головой и ягодицами образовалось расстояние размером с ладонь, уменьшив его рост до одного метра.

По словам матери Цзяна, Юй Мэйин, голова сына была обращена вверх: он едва мог видеть, надевая носки или брюки, и ему приходилось полагаться на прикосновения.

Несмотря на эти непреодолимые физические препятствия, Цзян не сдавался. В 2022 году он сдал вступительный экзамен в старшую школу, лежа на коврике для йоги, и был принят в университет Дэчжоу.

В августе прошлого года молодой человек обратился за лечением к Лян Ицзяню, ведущему специалисту по тяжелой коррекции позвоночника из Чэнду. В течение следующих месяцев он перенес ряд изнурительных операций.

Они включали шейную, грудную и поясничную остеотомию, а также операцию по освобождению тазобедренного сустава.

Чтобы облегчить состояние пациента, врачам пришлось сломать и скорректировать его кости. Лечение принесло свои плоды, и состояние Цзяна улучшилось: впервые в жизни его тело можно было полностью выпрямить, что позволяло ему лежать ровно.

Болезнь изуродовала позвоночник Цзяна Яньчэня Фото: Скриншот

"Цзян перенес в общей сложности четыре операции, каждая из которых была чрезвычайно сложной — технически они были на верхних границах хирургической сложности. Последняя операция длилась более 12 часов, и его позвоночник был исправлен примерно на 170 градусов. После завершения реабилитации он сможет вернуться домой", — объяснил Лян.

В сети завирусилось видео, где показано лечение Яньчэня.

"Доктор Лян — это как наш спасательный круг, наша последняя надежда. Мечта нашего ребенка наконец-то сбылась. Теперь он может лежать ровно", — сказала мать Цзяна.

Юй Мэйин, мать Цзяна, поддерживает его во время лечения Фото: Скриншот

Размышляя о своем будущем, Цзян выразил сильное желание отдать долг обществу, заявив: "Если я поправлюсь в будущем, я смогу стать способным человеком и, возможно, что-то привнесу в общество. Я поступил в колледж на коленях. Теперь я собираюсь встать на ноги и поступить в аспирантуру".

История Цзяна глубоко тронула сердца китайских пользователей сети, многие из которых оказали ему сильную поддержку и искренние пожелания относительно его будущего.

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