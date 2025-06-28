"Впервые в истории": как выглядит самая большая зубная коронка в мире и кому ее поставили (фото, видео)

Уникальную стоматологическую операцию провели специалисты в зоопарке Lake Superior Zoo на северо-востоке Миннесоты в США.

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Бурому медведю из Аляски Тундре, который живет в зоопарке Дулута с 3-месячного возраста вместе с братом Бэнксом, поставили новую коронку на клык, которая стала самой большой из когда-либо созданных стоматологами, говорится на странице зоопарка в Faceboook.

Для того чтобы сделать клык, 362-килограммового Тундру ввели в наркоз, и сертифицированный ветеринарный стоматолог, доктор Грейс Браун, час колдовала над ротовой полостью необычного пациента.

В комнате во время процедуры находилась и вооруженная охрана на случай, если медведь проснется раньше времени

Именно она два года назад уже помогала проводить лечение корневого канала того же зуба. Когда Тундра повторно повредил зуб, было принято решение поставить ему новую, более прочную коронку. Коронка из титанового сплава, изготовленная Creature Crowns из Пост-Фолс, штат Айдахо, была создана для медведя из воскового слепка его же клыка.

Перед тем, как поставить коронку, медведя ввели в состояние наркоза Фото: Lake Superior Zoo

Браун планирует опубликовать статью о процедуре в журнале Journal of Veterinary Dentistry в конце этого года.

"Это самая большая корона, когда-либо созданная в мире. Она должна быть опубликована", — говорит доктор.

Доктор Грейс Браун демонстрирует коронку для бурого медведя Фото: Lake Superior Zoo

Сейчас Тундре шесть лет, и в полный рост на задних лапах он достигает свыше 2,4 метра. Огромные размеры животного потребовали присутствия в комнате члена обученной вооруженной группы реагирования зоопарка — с оружием в пределах досягаемости — на случай, если четырехлапый пациент проснется во время процедуры

Процедура прошла очень хорошо и без происшествий, и теперь Тундра вернулся в свою среду обитания, ведет себя и ест нормально.

Тундра – первый медведь, которому поставили цельнометаллическую коронку. Это стало возможным благодаря щедрым пожертвованием, поскольку зоопарк в Дулуте является некоммерческой организацией.

Теперь медведь — звезда зоопарка. Сотрудники зверинца приглашают посетителей прийти и увидеть "историческую улыбку" Тундры.

Тундра стал звездой зоопарка Фото: Lake Superior Zoo

Ранее Фокус писал, что "стоматолог" в Чехии лечил пациентов по советам в YouTube. Мужчина проводил осмотры, диагностировал проблему, удалял зубы, лечил корневые каналы и проводил анестезию.

Мы также рассказывали, что родителей посадили в тюрьму за то, что их дети не чистили зубы.