"Уперше в історії": який вигляд має найбільша зубна коронка у світі та кому її поставили (фото, відео)

Унікальну стоматологічну операцію провели фахівці в зоопарку Lake Superior Zoo на північному сході Міннесоти в США.

Related video

Бурому ведмедю з Аляски Тундрі, який мешкає в зоопарку Дулута з 3-місячного віку разом із братом Бенксом, поставили нову коронку на ікло, що стала найбільшою з коли-небудь створених стоматологами, ідеться на сторінці зоопарку в Faceboook.

Для того щоб зробити ікло, 362-кілограмового Тундру ввели в наркоз, і сертифікований ветеринарний стоматолог, докторка Грейс Браун, годину чаклувала над ротовою порожниною незвичайного пацієнта.

У кімнаті під час процедури перебувала і озброєна охорона на випадок, якщо ведмідь прокинеться завчасно

Саме вона два роки тому вже допомагала проводити лікування кореневого каналу того ж зуба. Коли Тундра повторно пошкодив зуб, було ухвалено рішення поставити йому нову, міцнішу коронку. Коронка з титанового сплаву, виготовлена Creature Crowns з Пост-Фолс, штат Айдахо, була створена для ведмедя з воскового зліпка його ж ікла.

Перед тим, як поставити коронку, ведмедя ввели в стан наркозу Фото: Lake Superior Zoo

Браун планує опублікувати статтю про процедуру в журналі Journal of Veterinary Dentistry наприкінці цього року.

"Це найбільша корона, коли-небудь створена у світі. Її має бути опубліковано", — каже доктор.

Доктор Грейс Браун демонструє коронку для бурого ведмедя Фото: Lake Superior Zoo

Зараз Тундрі шість років, і в повний зріст на задніх лапах він сягає понад 2,4 метра. Величезні розміри тварини вимагали присутності в кімнаті члена навченої озброєної групи реагування зоопарку — зі зброєю в межах досяжності — на випадок, якщо чотирилапий пацієнт прокинеться під час процедури.

Процедура пройшла дуже добре і без пригод, і тепер Тундра повернувся у своє середовище проживання, поводиться і їсть нормально.

Тундра – перший ведмідь, якому поставили суцільнометалеву коронку. Це стало можливим завдяки щедрим пожертвам, оскільки зоопарк у Дулуті є некомерційною організацією.

Тепер ведмідь — зірка зоопарку. Співробітники звіринця запрошують відвідувачів прийти і побачити "історичну посмішку" Тундри.

Тундра став зіркою зоопарку Фото: Lake Superior Zoo

Раніше Фокус писав, що "стоматолог" у Чехії лікував пацієнтів за порадами в YouTube. Чоловік проводив огляди, діагностував проблему, видаляв зуби, лікував кореневі канали та проводив анестезію.

Ми також розповідали, що батьків посадили до в'язниці за те, що їхні діти не чистили зуби.