Батьків посадили до в'язниці за те, що їхні діти не чистили зуби: подробиці

Чоловіка та жінку у Швеції засудили до тюремного ув'язнення на вісім місяців. Під час огляду стоматолог виявив у їхніх трьох дітей жахливий карієс.

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Про це повідомляє Sveriges Radio.

Зазначається, що батьків трьох дітей у Швеції засудили до тюремного ув'язнення за те, що вони не стежили за гігієною ротової порожнини своїх дітей належним чином.

Зубний лікар із державної стоматологічної служби в Буросі на заході країни наголосив, що стан зубів обстежуваних дітей був "жахливим". За його словами, зуби з карієсом у роті мали "гротескний" вигляд.

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Хворі зуби довелося видалити. А після процедури дантист розповів про ситуацію місцевій поліції.

Під час суду батьки заперечували свою провину. За словами захисту, ні мати, ні батько дітей не розуміли, наскільки небезпечним може бути карієс. Однак окружний суд визнав їх винними.

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Ресурс Aftonbladet уточнює, що кожен із батьків отримав по вісім місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, житель британського Саутпорта Кемерон Боулінг отримав два роки за заворушення. Сам чоловік стверджує, що вийшов на протест лише для того, щоб там похвалитися перед своїми друзями новими зубами з використанням вінірів.

Також Фокус писав, що на рейсі в британський Лідс із турецької Анталії під час польоту двоє нетверезих чоловіків схопилися з місць і почали бійку. Один із бешкетників намагався вкусити свого опонента за шию, а його візаві плювався вибитими зубами.