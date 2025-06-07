Родителей посадили в тюрьму за то, что их дети не чистили зубы: подробности

Мужчину и женщину в Швеции приговорили к тюремному заключению на восемь месяцев. Во время осмотра стоматолог обнаружил у их трех детей ужасный кариес.

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Об этом сообщает Sveriges Radio.

Отмечается, что родителей троих детей в Швеции приговорили к тюремному заключению за то, что они не следили за гигиеной ротовой полости своих детей должным образом.

Зубной врач из государственной стоматологической службы в Буросе на западе страны подчеркнул, что состояние зубов обследуемых детей было "ужасным". По его словам, зубы с кариесом во рту выглядели "гротескно".

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Больные зубы пришлось удалить. А после процедуры дантист рассказал о ситуации местной полиции.

Во время суда родители отрицали свою вину. По словам защиты, ни мать, ни отец детей не понимали, насколько опасным может быть кариес. Однако окружной суд признал их виновными.

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Ресурс Aftonbladet уточняет, что каждый из родителей получил по восемь месяцев лишения свободы.

Напомним, житель британского Саутпорта Кэмерон Боулинг получил два года за беспорядки. Сам мужчина утверждает, что вышел на протест лишь для того, чтобы там похвастаться перед своими друзьями новыми зубами с использованием виниров.

Также Фокус писал, что на рейсе в британский Лидс из турецкой Анталии во время полета двое нетрезвых мужчин вскочили с мест и начали драку. Один из дебоширов пытался укусить своего оппонента за шею, а его визави плевался выбитыми зубами.