Кусались за шею и плевались зубами: нетрезвые пассажиры устроили драку в самолете

Когда самолет находился в воздухе, между мужчинами в салоне возник спор, который перерос в драку. После обмена несколькими ударами кулаками и локтями один из мужчин перешел к другой тактике.

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На рейсе Jet2 в британский Лидс из турецкой Анталии произошла чрезвычайная ситуация. Во время полета двое нетрезвых мужчин вскочили с мест и начали драку. Об этом пишет издание The Sun.

Отмечается, что когда самолет находился в воздухе, между мужчинами в салоне возник спор, который перерос в драку. После обмена несколькими ударами кулаками и локтями один из мужчин перешел к другой тактике. Он пытался укусить своего оппонента за шею.

Тот тоже не отставал и решил оставить соперника без глаз, потому что все время пытался попасть ему в глаз пальцами. Один из оппонентов во время драки выплюнул выбитый зуб в салон.

Пассажиры самолета сняли этот процесс на фото и видео. По словам одного из пассажиров, мужчины — участники драки были нетрезвыми и сидели рядом. В какой-то момент их разговора у них получилось недоразумение в высказываниях, которое завершилось стычкой и потасовкой.

Один из пассажиров рассказал, что драка возникла примерно через 45 минут после полета и продолжалась около пяти минут, прежде чем обе стороны успокоились. Мужчин унимал персонал самолета и другие пассажиры.

Напомним, что в Китае мальчика поймали на краже напитка, после чего его мама напала на продавщицу и укусила охранника.

Также сообщалось, что на гигантском круизном лайнере MSC Seascape произошла драка между дуэтом матери и сына и 65-летним мужчиной. Сына просто ссадили с судна, не выдвинув обвинений, тогда как мать решили наказать серьезнее.