Кусалися за шию і плювалися зубами: нетверезі пасажири влаштували бійку в літаку

Коли літак перебував у повітрі, між чоловіками у салоні виникла суперечка, яка переросла у бійку. Після обміну кількома ударами кулаками та ліктями один з чоловіків перейшов до іншої тактики.

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На рейсі Jet2 до британського Лідса з турецької Анталії сталася надзвичайна ситуація. Під час польоту двоє нетверезих чоловіків схопилися з місць і почали бійку. Про це пише видання The Sun.

Зазначається, що коли літак перебував у повітрі, між чоловіками у салоні виникла суперечка, яка переросла у бійку. Після обміну кількома ударами кулаками та ліктями один з чоловіків перейшов до іншої тактики. Він намагався вкусити свого опонента за шию.

Той теж не пас задніх і вирішив залишити суперника без очей, бо весь час намагався потрапити йому в око пальцями. Один із опонентів під час бійки виплюнув вибитий зуб у салон.

Пасажири літака зафільмували цей процес на фото та відео. За словами одного з пасажирів, чоловіки — учасники бійки були нетверезими і сиділи поруч. В якийсь момент їхньої розмови у них вийшло непорозуміння у висловлюваннях, яке завершилося сутичкою і штовханиною.

Один із пасажирів розповів, що бійка виникла приблизно через 45 хвилин після польоту і тривала близько п'яти хвилин, перш ніж обидві сторони заспокоїлися. Чоловіків вгамовував персонал літака та інші пасажири.

Нагадаємо, що у Китаї хлопчика спіймали на крадіжці напою, після чого його мама напала на продавчиню і вкусила охоронця.

Також повідомлялося, що на гігантському круїзному лайнері MSC Seascape сталась бійка між дуетом матері та сина і 65-річним чоловіком. Сина просто зсадили з судна, не висунувши обвинувачень, тоді як матір вирішили покарати серйозніше.