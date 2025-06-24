Видаляв зуби, лікував канали: "стоматолог" у Чехії лікував пацієнтів за порадами в YouTube

Чоловік із Чехії два роки лікував зуби, не маючи ні ліцензії, ні медичної освіти. "Лікуванню" він навчився за навчальними відео в інтернеті.

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22-річний чоловік, який видавав себе за стоматолога, і його родичі відкрили стоматологічну клініку в місті Гавличкув-Брод у 2023 році. Історію шахраїв розповідає британська радіостанція ВВС.

Чоловік проводив огляди, діагностував проблему, видаляв зуби, лікував кореневі канали та проводив анестезію. Йому допомагали лише інструкції та відео з інтернету.

Відомо, що йому допомагала 50-річна жінка, яка працювала медсестрою. У поліції кажуть, що вона справді офіційно працювала у сфері охорони здоров'я і постачала в клініку анестетики та стоматологічні матеріали: пломби, порошки для чищення, клеї, засоби протезування та інше.

Ще один 44-річний чоловік робив зубні протези для пацієнтів. У яких саме родинних зв'язках були подільники, невідомо.

Фейкові стоматологи в Чехії: скільки заробили шахраї?

Стоматолог-самоучка і його подільники заробили 4 млн чеських крон, приблизно 186 тисяч доларів. Поліція не уточнила, чи надходили скарги на цю клініку.

Трьох осіб заарештували на початку червня поточного року, усім висунули обвинувачення в незаконній діяльності, відмиванні грошей, спробі нападу, торгівлі наркотиками та крадіжці.

Тепер кожному загрожує до восьми років позбавлення волі, обвинувачені визнали свою провину.

Президент стоматологічної палати Чехії Роман Шмуцлер сказав, що такі випадки регулярно трапляються в країні, приблизно 10 за рік.

"Сьогодні я подав ще дві заяви, на сьогодні в Чехії вже три випадки", — розповів він чеському виданню Radiožurnál.

Мер Гавличкув-Брода Збінек Стейскал вбачає в цьому випадку наслідок надмірної довіри пацієнтів і відсутності механізмів контролю.

"Було б непогано створити систему, яка запобігатиме подібним випадкам. Мабуть, механізми контролю дали збій", — пояснив він.

Парламент Чехії 2024 року ухвалив законопроєкт, що полегшує працевлаштування стоматологів із країн, які не перебувають у Євросоюзі.

Нагадаємо, у Швеції батьків засудили до восьми місяців в'язниці за те, що вони не стежили за зубами своїх дітей. Стоматолог виявив у трьох дітей сильний карієс.

Львівська анестезіологиня, через яку помер 5-річний Велес Пашник, вирішила мобілізуватися до ЗСУ. Батько хлопчика впевнений, що вона хоче уникнути кримінальної відповідальності.