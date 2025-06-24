Удалял зубы, лечил каналы: "стоматолог" в Чехии лечил пациентов по советам в YouTube

Мужчина из Чехии два года лечил зубы, не имея ни лицензии, ни медицинского образования. "Врачеванию" он научился по обучающим видео в интернете.

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Выдающий себя за стоматолога 22-летний мужчина и его родственники открыли стоматологическую клинику в городе Гавличкув-Брод в 2023 году. Историю мошенников рассказывает британская радиостанция ВВС.

Мужчина проводил осмотры, диагностировал проблему, удалял зубы, лечил корневые каналы и проводил анестезию. Ему помогали лишь инструкции и видео из интернета.

Известно, что ему помогала 50-летняя женщина, которая работала медсестрой. В полиции говорят, что она действительно официально работала в сфере здравоохранения и снабжала клинику анестетиками и стоматологическими материалами: пломбами, порошками для чистки, клеями, средствами протезирования и другим.

Еще один 44-летний мужчина делал зубные протезы для пациентов. В каких именно родственных связях были подельники, неизвестно.

Фейковые стоматологи в Чехии: сколько заработали мошенники?

Стоматолог-самоучка и его подельники заработали 4 млн чешских крон, примерно 186 тысяч долларов. Полиция не уточнила, поступали ли жалобы на эту клинику.

Троих человек арестовали в начале июня текущего года, всем предъявлены обвинения в незаконной деятельности, отмывании денег, попытке нападения, торговле наркотиками и воровстве.

Теперь каждому грозит до восьми лет лишения свободы, обвиняемые признали свою вину.

Президент стоматологической палаты Чехии Роман Шмуцлер сказал, что данные случаи регулярно происходят в стране, порядка 10 за год.

"Сегодня я подал еще два заявления, на сегодня в Чехии уже три случая", — рассказал он чешскому изданию Radiožurnál.

Мэр Гавличкув-Брода Збинек Стейскал видит в этом случае следствие чрезмерного доверия пациентов и отсутствия механизмов контроля.

"Было бы неплохо создать систему, которая предотвратит подобные случаи. Видимо, механизмы контроля дали сбой", — объяснил он.

Парламент Чехии в 2024 году принял законопроект, которій облегчает трудоустройство стоматологов из стран, не состоящих в Евросоюзе.

Напомним, в Швеции родителей приговорили к восьми месяцам тюрьмы за то, что они не следили за зубами своих детей. Стоматолог выявил у трех детей сильный кариес.

Львовский анестезиолог, из-за которой умер 5-летний Велес Пашник, решила мобилизоваться в ВСУ. Отец мальчика уверен, что она хочет избежать уголовной ответственности.