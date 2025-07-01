Ламали кістки: "складений хлопчик" із Китаю вперше в житті зміг лягти рівно (відео)

21-річний Цзян Яньчень із провінції Шаньдун на півночі Китаю, який хворіє на важку форму артриту, вперше зміг рівно лежати в ліжку після низки складних операцій.

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Студент університету Дечжоу, де навчається за спеціальністю "Енергетика та електротехніка", прославився в мережі як "складений хлопчик", пише South China Morning Post.

Він із дитинства страждає на анкілозивний спондиліт. Це форма артриту, яка спричиняє сильне запалення суглобів і зв'язок хребта.

Це рідкісне захворювання призвело до того, що його шия була зігнута назад, через що між головою і сідницями утворилася відстань розміром з долоню, зменшивши його зріст до одного метра.

За словами матері Цзяна, Юй Мейін, голова сина була повернута догори: він ледве міг бачити, надягаючи шкарпетки або штани, і йому доводилося покладатися на дотики.

Незважаючи на ці нездоланні фізичні перешкоди, Цзян не здавався. У 2022 році він склав вступний іспит до старшої школи, лежачи на килимку для йоги, і його прийняли до університету Дечжоу.

У серпні минулого року молодий чоловік звернувся по лікування до Лян Іцзяня, провідного фахівця з важкої корекції хребта з Ченду. Протягом наступних місяців він переніс низку виснажливих операцій.

Вони включали шийну, грудну і поперекову остеотомію, а також операцію зі звільнення тазостегнового суглоба.

Щоб полегшити стан пацієнта, лікарям довелося зламати і скорегувати його кістки. Лікування принесло свої плоди, і стан Цзяна покращився: вперше в житті його тіло можна було повністю випрямити, що давало змогу йому лежати рівно.

Хвороба знівечила хребет Цзяна Яньченя Фото: Скриншот

"Цзян переніс загалом чотири операції, кожна з яких була надзвичайно складною — технічно вони були на верхніх межах хірургічної складності. Остання операція тривала понад 12 годин, і його хребет був виправлений приблизно на 170 градусів. Після завершення реабілітації він зможе повернутися додому", — пояснив Лян.

У мережі завірусилося відео, де показано лікування Яньченя.

"Доктор Лян — це як наш рятувальний круг, наша остання надія. Мрія нашої дитини нарешті збулася. Тепер він може лежати рівно", — сказала мати Цзяна.

Юй Мейін, мати Цзяна, підтримує його під час лікування Фото: Скриншот

Розмірковуючи про своє майбутнє, Цзян висловив сильне бажання віддати борг суспільству, заявивши: "Якщо я одужаю в майбутньому, я зможу стати здібною людиною і, можливо, щось привнесу в суспільство. Я вступив до коледжу на колінах. Тепер я збираюся встати на ноги і вступити до аспірантури".

Історія Цзяна глибоко зворушила серця китайських користувачів мережі, багато з яких надали йому сильну підтримку і щирі побажання щодо його майбутнього.

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