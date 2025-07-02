Мужчина в коме услышал "голос": это заставило его изменить лицо после пробуждения (фото)

Житель США попал в ДТП, после которого получил серьезные травмы и впал в кому. Будучи в этом состоянии, мужчине пришлось увидеть различные видения, которые сам он описывает как "плохие", и именно они заставили его изменить собственное лицо после того, как он пришел в себя.

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Жизнь американца Джо ДиМео претерпела серьезные изменения за последние семь лет — он попал в тяжелую аварию, пробыл в коме достаточно длительное количество времени, а после того прошел первую в мире операцию по полной трансплантации лица. Сам мужчина рассказывает, что находясь в коме, ему приходилось часто слышать "голоса", которые изменили его мировоззрение после комы, сообщает LADBible.

История мужчины начинается в июле 2018 года, когда он заснул за рулем своего Dodge Challenger и попал в аварию. Его вытащили из горящей машины двое случайных прохожих, но в результате инцидента он получил ожоги третьей степени на 80% тела.

Джо ДиМео до попадания в ДТП (фото: Instagram/@joeroydimeo) Фото: Instagram/joeroydimeo

После чего мужчину ввели в медикаментозную кому из-за масштабности травм, которая длилась три месяца. За время пребывания в этом состоянии в течение 12 недель, он утверждает, что имеет травматические воспоминания со времени пребывания в больнице.

Мужчина рассказывает, что мог "слышать людей", которые говорили вокруг него, а также его преследовали яркие сновидения, которые он описывает как "в основном плохие".

"Когда тебя заносят в специальную комнату — где с тебя смывают все, снимают бинты — это совсем не весело. Ты чувствуешь боль. Поэтому ты буквально видишь сны о боли. Они же не пытаются тебя пытать — просто снимают повязки, но это все равно больно", — указал мужчина.

Джо ДиМео спустя несколько лет после ДТП (фото: Instagram/@joeroydimeo)

По его словам, он явно "побывал в потустороннем мире", и несмотря на это имеет яркое воспоминание, связанное с возможной "жизнью после смерти". Во время комы он вспомнил, как гулял с любимой собакой, которой не стало за несколько лет до ДТП, и именно тогда он подумал, что "это и есть, видимо, потусторонний мир".

Когда он наконец вышел из трехмесячной комы, он узнал, что произошло и какой путь ждет его в процессе восстановления. Затем он перенес множество процедур, включая 20 реконструктивных операций, а в августе 2020 года, Джо перенес почти 24-часовую операцию по пересадке лица и обеих рук. Несмотря на 6% вероятность успеха, мужчина выжил после сложной операции.

С момента вмешательства прошло более четырех лет, и сейчас господин ДиМео сосредоточился на восстановлении своей жизни, а также встречу свою будущую жену Джессику. Их объединила любовь к собакам, а после длительных встреч пара наконец обручилась, как это заметно на одной из фотографий мужчины в Instagram.

Ранее стало известно, что провели первую в мире пересадку обеих рук с плечами. Бывший электрик потерял руки в 1998 году в результате несчастного случая на работе.

Впоследствии ДиМео рассказал, узнали ли хозяина собаки после пересадки лица. По словам мужчины, его четвероногие друзья без проблем узнают хозяина и охотно контактируют с мужчиной.