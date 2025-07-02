Чоловік у комі почув "голос": це змусило його змінити обличчя після пробудження (фото)

Мешканець США потрапив у ДТП, після якої зазнав серйозних травм і впав у комі. Будучи у цьому стані, чоловік довелося побачити різні видіння, які сам він описує як "погані", та саме вони змусили його змінити власне обличчя після того, як він прийшов до тями.

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Життя американця Джо ДіМео зазнало серйозних змін за останні сім років — він потрапив у важку аварію, пробув у комі достатньо тривалу кількість часу, а після того пройшов першу у світі операцію з повної трансплантації обличчя. Сам чоловік розповідає, що перебуваючи в комі, йому доводилося часто "голоси", які змінили його світогляд після коми, повідомляє LADBible.

Історія чоловіка починається в липні 2018 року, коли він заснув за кермом свого Dodge Challenger і потрапив у авіарію. Його витягли з палаючої автівки двоє випадкових перехожих, але внаслідок інциденту він отримав опіки третього ступеня на 80% тіла.

Джо ДіМео до потрапляння в ДТП (фото: Instagram/@joeroydimeo) Фото: Instagram/joeroydimeo

Після чого чоловіка ввели в медикаментозну кому через масштабність травм, яка тривала три місяці. За час перебування у цьому стані протягом 12 тижнів, він стверджує, що має травматичні спогади з часу перебування в лікарні.

Чоловік розповідає, що міг "чути людей", які говорили довкола нього, а також його переслідували яскраві сновидіння, які він описує як "здебільшого погані".

"Коли тебе заносять у спеціальну кімнату — де з тебе змивають усе, знімають бинти — це зовсім не весело. Ти відчуваєш біль. Тож ти буквально бачиш сни про біль. Вони ж не намагаються тебе катувати — просто знімають пов'язки, але це все одно боляче", — вказав чоловік.

Джо ДіМео через кілька років після ДТП (фото: Instagram/@joeroydimeo)

За його словами, він явно "побував у потойбіччі", та попри це має яскравий спогад, пов’язаний із можливим "життям після смерті". Під час коми він згадав, як гуляв з улюбленим собакою, якого не стало за кілька років до ДТП, і саме тоді він подумав, що "це і є, мабуть, потойбіччя".

Коли він нарешті вийшов із тримісячної коми, він дізнався, що сталося і який шлях чекає його у процесі відновлення. Потім він переніс безліч процедур, включно з 20 реконструктивними операціями, а в серпні 2020 року, Джо переніс майже 24-годинну операцію з пересадки обличчя та обох рук. Попри 6% ймовірність успіху, чоловік вижив після складної операції.

З моменту втручання минуло понад чотири роки, і наразі пан ДіМео зосередився на відновленні свого життя, а також зустріч свою майбутню дружину Джесіку. Їх об'єднала любов до собак, а після тривалих зустрічань пара нарешті побралася, як це помітно на одній зі світлин чоловіка в Instagram.

Раніше стало відомо, що провели першу в світі пересадку обох рук з плечима. Колишній електрик втратив руки в 1998 році в результаті нещасного випадку на роботі.

Згодом ДіМео розповів, чи впізнали хазяїна собаки після пересадки обличчя. За словами чоловіка, його чотирилапі друзі без проблем впізнають хазяїна та охоче контактують з чоловіком.