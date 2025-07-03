Мужчина нашел странного "инопланетянина" на пляже: съедает добычу втрое больше себя (фото)

62-летний британский учитель Саймон Паркер прогуливался по пляжу со своей собакой вблизи дома, как случайно наткнулся на неизвестное морское существо. Мужчина отмечает, что по его наблюдениям, этот "пришелец" был зеленого цвета и выглядел довольно "необычно".

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Впоследствии специалисты отметили, что это существо не является внеземным, а живет на морском дне и имеет довольно романтическое название "Афродита" или как ее называют жители морского побережья — "морская мышь", сообщает WhatstheJam.

Мужчина рассказывает, что выгуливал свою собаку на пляже когда заметил странное существо на песке. Удивленный тем, что это могло быть, он сфотографировал создание — морское существо длиной около 15 см, с ярко-зеленой бахромой и шипами.

Саймон Паркер сфотографировал необычное создание Фото: Simon Parker/Facebook Биологи опознали "инопланетное" существо Фото: Simon Parker/Facebook

"Был отлив, и когда я шел вдоль линии воды, заметил что-то необычное на песке. Казалось, оно не живое, но цвета щетинок по бокам были очень яркими", — рассказал журналистам господин Паркер.

Затем с помощью Google Lens Саймон идентифицировал существо как морскую мышь — мохнатого морского червя, который способен поедать добычу в три раза больше себя. Эти хищники охотятся на мелких крабов и червей на морском дне, но иногда их выбрасывает на берег. Их острые щетинки могут раздражать кожу, если наступить на них.

Что говорят специалисты

Специалисты из центра Rye Harbour Nature Reserve отмечают, что появление "морских мышей" на берегах Британии нечастое, однако возможное. Эксперты подчеркивают, что обычно их выбрасывает на берег лишь после сильных штормов или во время отливов.

Хотя они могут сливаться с песком, их бахрома имеет уникальную структуру, отражающую свет особым образом. Это цветное сияние, вероятно, отпугивает хищников в темноте морского дна.

Само существо принадлежит к семейству "Афродита", имеет длину тела до 15 см, и обычно является падальщиком. В то же время сама морская мышь является хищником, охотится на мелких ракообразных и других морских червей.

Экологи указывают, что в последнее время количество сообщений о появлении этих существ на британских берегах возросло кратно. В частности, в 2024 году было известно о девяти случаях, а годом ранее — только два.

Реакция соцсетей

Фото с "инопланетным монстром" вызвало серьезную дискуссию в соцсетях. Многие юзеры сразу пытались понять, как морская мышь могла оказаться на берегу. Больше всего подписчикам понравились следующие реплики:

"Выглядит так, будто это с другой планеты";

"Слушайте, чем-то похоже на трилобита";

"Как будто перед нами доисторическое существо";

"Морская мышь? Скорее, морской ужас";

"Вот тебе и британские пляжи — чего тут только не увидишь".

Ранее Фокус сообщал, как рыбак пытался поймать океанического монстра. Австралиец столкнулся с гигантским групером — рыбой, которая может достигать двух метров в длину.

Впоследствии стало известно, как морского монстра вытаскивали из воды с помощью экскаватора. Сначала очевидцы думали, что это кит, но позже приехали исследовательские и спасательные группы, которые смогли идентифицировать тушу без признаков жизни.