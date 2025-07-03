Чоловік знайшов дивного "інопланетянина" на пляжі: з'їдає здобич втричі більше за себе (фото)

62-річний британський вчитель Саймон Паркер прогулювався пляжем зі своїм собакою поблизу будинку, як випадково натрапив на невідому морську істоту. Чоловік відзначає, що за його спостереженнями, цей "прибулець" був зеленого кольору та виглядав доволі "незвичайно".

Related video

Згодом фахівці відзначили, що ця істота не є позаземною, а живе на морському дні та має доволі романтичну назву "Афродіта" або як її називають мешканці морського узбережжя — "морська миша", повідомляє WhatstheJam.

Чоловік розповідає, що вигулював свого собаку на пляжі коли помітив дивну істоту на піску. Здивований тим, що це могло бути, він сфотографував створіння — морську істоту завдовжки близько 15 см, з яскраво-зеленою бахромою та шипами.

Саймон Паркер сфотографував незвичне створіння Фото: Simon Parker/Facebook Біологи впізнали "інопланетну"істоту Фото: Simon Parker/Facebook

"Був відлив, і коли я йшов уздовж лінії води, помітив щось незвичайне на піску. Здавалося, воно не живе, але кольори щетинок з боків були дуже яскравими", — розповів журналістам пан Паркер.

Потім за допомогою Google Lens Саймон ідентифікував створіння як морську мишу — волохатого морського черв’яка, який здатен поїдати здобич у три рази більшу за себе. Ці хижаки полюють на дрібних крабів і червів на морському дні, але іноді їх викидає на берег. Їхні гострі щетинки можуть подразнювати шкіру, якщо наступити на них.

Що кажуть фахівці

Фахівці з центру Rye Harbour Nature Reserve відзначають, що поява "морських мишей" на берегах Британії нечаста, однак можлива. Експерти підкреслюють, що зазвичай їх викидає на берег лише після сильних штормів або під час відливів.

Хоча вони можуть зливатися з піском, їхня бахрома має унікальну структуру, що відбиває світло особливим чином. Це кольорове сяйво, ймовірно, відлякує хижаків у темряві морського дна.

Сама істота належить до родини "Афродіта", має довжину тіла до 15 см, і зазвичай є падальником. Водночас сама морська миша є хижаком, полює на мілких ракоподібних та інших морських черв'яків.

Екологи вказують, що останнім часом кількість повідомлень про появу цих істот на британських берегах зросла кратно. Зокрема, у 2024 році було відомо про дев'ять випадків, а роком раніше — лише два.

Реакція соцмереж

Фото з "інопланетним монстром" викликало серйозну дискусію в соцмережах. Багато юзерів відразу намагалися зрозуміти, як морська миша могла опинитися на березі. Найбільше дописувачі вподобали такі репліки:

"Виглядає наче це з іншої планети";

"Слухайте, чимось схоже на трилобіта";

"Наче перед нами доісторична істота";

"Морська миша? Скоріше, морський жах";

"От тобі й британські пляжі — чого тут тільки не побачиш".

Раніше Фокус повідомляв, як рибалка намагався піймати океанічного монстра. Австралієць зіткнувся з гігантським групером — рибою, яка може сягати двох метрів у довжину.

Згодом стало відомо, як морського монстра витягали з води за допомогою екскаватора. Спочатку очевидці думали, що це кит, але пізніше приїхали дослідницькі та рятувальні групи, які змогли ідентифікувати тушу без ознак життя.