Рибалка намагався зловити велику рибу, але на приманку клюнув океанічний монстр (відео)

Австралієць зіткнувся з гігантським групером — рибою, яка може сягати двох метрів у довжину.

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Рибалка з Квінсленда, Австралія, поділився в соцмережах відео з гігантською рибою, яку він назвав "морським чудовиськом". На його вудку клюнув гуаса, або групер, риба з родини кам'яних окунів, яка водиться біля коралових рифів і затонулих кораблів. Про це пише Mirror.

Гігантська риба, ледь не попалася на вудку рибалки з Австралії

Дін Сільвестер рибалить уже понад 35 років, ділячись своїми пригодами в морі в соціальних мережах. Свого часу він спіймав кілька величезних риб, але нещодавно він зіткнувся віч-на-віч із "морським чудовиськом".

Рибалка хотів упіймати гігантського карнакса, ще одного океанічного мешканця, якого заманюють, дражнюючи наживкою на поверхні. Гігантський каранкс водиться біля рифів Індійського і Тихого океанів, славиться своєю спритністю і міццю, полюючи на рибу, кальмарів і ракоподібних. Цих хижаків часто помічають, коли вони полюють біля поверхні, готові накинутися на наживку або приманку.

На відео видно, як біля поверхні кишить риба, готуючись заковтнути наживку, коли з'являється гігантська риба, хапаючи волосінь Діна своїми величезними щелепами.

Він написав: "Було весело, поки не з'явився цей монстр", і додав: "Дражнив гігантського каранкса, поки не з'явився цей справжній гігант океану!".

Величезна риба, як вважають, була гігантським групером, великою, повільною рибою, що мешкає в теплих прибережних водах, переважно в Атлантичному океані та Мексиканській затоці. Вона може виростати до 2,5 метрів і важити близько 360 кг.

Групери відомі своїми широкими тілами і потужними щелепами, харчуються рибою, ракоподібними і восьминогами. Їх часто можна зустріти поблизу коралових рифів і затонулих кораблів, які обростають коралами та приваблюють усіляку живність.

Гігантський групер Фото: Соцмережi

Користувачі TikTok були вражені цією зустріччю, один з них прокоментував: "О боже, це було божевілля, я не можу повірити, наскільки ці риби великі", а інший запитав: "Якого морського монстра ви виманили з глибини?!".

Деякі користувачі задалися питанням, чому гігантський групер з'являється біля поверхні, адже вони вважали, що ці істоти "харчуються донним кормом". Однак зазвичай вони зустрічаються в мілководних тропічних водах серед коралів і штучних рифів, а їхній ареал охоплює Мексиканську затоку, Флорида-Кіс, Багамські острови, більшу частину Карибського моря і узбережжя Бразилії.

Наразі вилов цього виду заборонено законодавчо, але до ухвалення зазначеної заборони його популяція швидко скорочувалася. Групери класифікуються як вид, що перебуває в критичному стані. З моменту припинення вилову популяція цієї гігантської риби вже встигла вирости; однак, за характерного для цього виду повільного розмноження, для повного відновлення популяції потрібно ще багато часу.

Цікаво, але незважаючи на свій страхітливий вигляд, групер (або гуаса) не є вищим хижаком, у нього є природні вороги серед великих риб: це барракуди, мурени, великі акули.

Нагадаємо, нещодавно австралійці виловили рідкісну рибу, яку ще називають "рибою Судного дня". За легендою, риба-веслонос з'являється на поверхні, коли настають похмурі події на кшталт ураганів, або землетрусів.

До слова, на Флориду насувається потужний ураган "Мілтон". Подібного йому не бачили вже понад сто років. І синоптики припускають, що він перевершить сумнозвісну "Катріну", яка відправила під воду Новий Орлеан.