Рыбак пытался поймать большую рыбу, но на приманку клюнул океанический монстр (видео)

Австралиец столкнулся с гигантским групером — рыбой, которая может достигать двух метров в длину.

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Рыбак из Квинсленда, Австралия, поделился в соцсетях видео с гигантской рыбой, которую он назвал "морским чудовищем". На его удочку клюнул гуаса, или групер, рыба из семейства каменных окуней, которая водится у коралловых рифов и затонувших кораблей. Об этом пишет Mirror.

Гигантская рыба, едва не попалась на удочку рыбака из Австралии

Дин Сильвестер рыбачит уже более 35 лет, делясь своими приключениями в море в социальных сетях. В свое время он поймал несколько огромных рыб, но недавно он столкнулся лицом к лицу с "морским чудовищем".

Рыбак хотел поймать гигантского карнакса, еще одного океанического обитателя, которого заманивают, поддразнивая наживкой на поверхности. Гигантский каранкс водится у рифов Индийского и Тихого океанов, славится своей ловкостью и мощью, охотясь на рыбу, кальмаров и ракообразных. Этих хищников часто замечают охотящимися у поверхности, готовыми наброситься на наживку или приманку.

На видео видно, как у поверхности кишит рыба, готовясь заглотить наживку, когда появляется гигантская рыба, хватая леску Дина своими огромными челюстями.

Он написал: "Было весело, пока не появился этот монстр", и добавил: "Дразнил гигантского каранкса, пока не появился этот настоящий гигант океана!".

Огромная рыба, как полагают, была гигантским групером, большой, медленной рыбой, обитающей в теплых прибрежных водах, в основном в Атлантическом океане и Мексиканском заливе. Она может вырастать до 2,5 метров и весить около 360 кг.

Груперы известны своими широкими телами и мощными челюстями, питаются рыбой, ракообразными и осьминогами. Их часто можно встретить вблизи коралловых рифов и затонувших кораблей, которые обрастают кораллами и привлекают всякую живность.

Гигантский групер Фото: Соцсети

Пользователи TikTok были поражены этой встречей, один из них прокомментировал: "О боже, это было безумие, я не могу поверить, насколько эти рыбы большие", а другой спросил: "Какого морского монстра вы выманили из глубины?!".

Некоторые пользователи задались вопросом, почему гигантский групер появляется у поверхности, ведь они считали, что эти существа "питаются донным кормом". Однако обычно они встречаются в мелководных тропических водах среди кораллов и искусственных рифов, а их ареал включает Мексиканский залив, Флорида-Кис, Багамские острова, большую часть Карибского моря и побережье Бразилии.

В настоящее время вылов этого вида запрещен законодательно, но до принятия указанного запрета его популяция быстро сокращалась. Груперы классифицируются как вид, находящийся в критическом состоянии. С момента прекращения вылова популяция этой гигантской рыбы уже успела вырасти; однако, при характерном для этого вида медленном размножении, для полного восстановления популяции потребуется еще много времени.

Интересно, но несмотря на свой устрашающий вид, групер (или гуаса) не является высшим хищником, у него есть естественные враги среди крупных рыб: это барракуды, мурены, крупные акулы.

Напомним, недавно австралийцы выловили редкую рыбу, которую еще называют "рыбой Судного дня". По легенде, рыба-веслонос появляется на поверхности, когда грядут мрачные события вроде ураганов, или землетрясений.

К слову, на Флориду надвигается мощный ураган "Милтон". Подобного ему не видели уже более ста лет. И синоптики предполагают, что он превзойдет печально известную "Катрину", которая отправила под воду Новый Орлеан.