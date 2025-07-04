"Помолодел на 20 лет": как изменился мужчина после первой стрижки за два года (видео)

Житель американского штата Северная Каролина отращивал волосы два года, и все же решился изменили свою засечку. Трансформация мужчины в кресле барбера шокировала пользователей сети, которые не узнали клиента после визита к парикмахеру.

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Клиент рассказывает, что два года не решался изменить свой вид, однако теперь задумал его изменить по собственным соображениям, рассказал клиент в ролике известного барбера Тая Нгуена в TikTok.

Видео барбера с его клиентом стало снова вирусным несмотря на его публикацию еще в марте этого года. Сейчас кадры с превращением рядового американца уже собрало более 93 млн просмотров, имеет 11,5 млн лайков и более 73 комментариев.

На видео можно увидеть, как известный парикмахер из Вирджинии (США) спросил клиента о времени, когда тот в последний раз посещал парикмахера. Ответ поразил Нгуена, когда услышал ответ — "два года".

Также мужчина стыдливо говорит, что выглядит как "бездомный, а его жена мечтала, чтобы он "изменил свой вид". Следующие кадры показывали, как профессиональный барбер меняет внешний вид мужчины.

Результат до и после стрижки Фото: коллаж Фокус

Сам клиент рассказывает свои впечатления — сначала он "волновался", но потом добавил, что не зря потратил три часа дороги к парикмахеру в Вирджинию из штата Северная Каролина.

"О, черт. Это совсем другой человек. Вау. Это огонь. Мне очень нравится. Это безумие", — ответил мужчина, взглянув на свою новую прическу.

Реакция соцсетей

В комментариях к очень вирусному ролику, пользователи восторженно поддержали трансформацию внешности мужчины. Многие юзеры полюбили новый стиль клиента, а больше всего поддержали следующие реплики:

"Ты выглядишь на 20 лет моложе, мужчина".

"Жена будет счастлива"

"Он теперь как будто во второй раз женится".

"Бро, тебе точно сегодня ночью не уснуть".

"Не думал, что его еще можно спасти".

Ранее Фокус сообщал, как стрижка изменила внешность клиента. Один из роликов парикмахера стал вирусным и набрал почти 35 млн просмотров.

Впоследствии стало известно, что парикмахер подстриг незнакомца и изменил его до неузнаваемости. Парикмахер Джошуа Сантьяго прославился в социальных сетях благодаря своей благотворительной акции по бесплатным стрижкам для бездомных.