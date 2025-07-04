"Помолодел на 20 лет": как изменился мужчина после первой стрижки за два года (видео)
Житель американского штата Северная Каролина отращивал волосы два года, и все же решился изменили свою засечку. Трансформация мужчины в кресле барбера шокировала пользователей сети, которые не узнали клиента после визита к парикмахеру.
Клиент рассказывает, что два года не решался изменить свой вид, однако теперь задумал его изменить по собственным соображениям, рассказал клиент в ролике известного барбера Тая Нгуена в TikTok.
Видео барбера с его клиентом стало снова вирусным несмотря на его публикацию еще в марте этого года. Сейчас кадры с превращением рядового американца уже собрало более 93 млн просмотров, имеет 11,5 млн лайков и более 73 комментариев.
На видео можно увидеть, как известный парикмахер из Вирджинии (США) спросил клиента о времени, когда тот в последний раз посещал парикмахера. Ответ поразил Нгуена, когда услышал ответ — "два года".
Также мужчина стыдливо говорит, что выглядит как "бездомный, а его жена мечтала, чтобы он "изменил свой вид". Следующие кадры показывали, как профессиональный барбер меняет внешний вид мужчины.
Сам клиент рассказывает свои впечатления — сначала он "волновался", но потом добавил, что не зря потратил три часа дороги к парикмахеру в Вирджинию из штата Северная Каролина.
"О, черт. Это совсем другой человек. Вау. Это огонь. Мне очень нравится. Это безумие", — ответил мужчина, взглянув на свою новую прическу.
Реакция соцсетей
В комментариях к очень вирусному ролику, пользователи восторженно поддержали трансформацию внешности мужчины. Многие юзеры полюбили новый стиль клиента, а больше всего поддержали следующие реплики:
- "Ты выглядишь на 20 лет моложе, мужчина".
- "Жена будет счастлива"
- "Он теперь как будто во второй раз женится".
- "Бро, тебе точно сегодня ночью не уснуть".
- "Не думал, что его еще можно спасти".
Ранее Фокус сообщал, как стрижка изменила внешность клиента. Один из роликов парикмахера стал вирусным и набрал почти 35 млн просмотров.
Впоследствии стало известно, что парикмахер подстриг незнакомца и изменил его до неузнаваемости. Парикмахер Джошуа Сантьяго прославился в социальных сетях благодаря своей благотворительной акции по бесплатным стрижкам для бездомных.