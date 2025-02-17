Бездомный расплакался после неожиданного акта доброты незнакомца: что он сделал (видео)

Парикмахер Джошуа Сантьяго, прославившийся в социальных сетях благодаря своей благотворительной акции по бесплатным стрижкам для бездомных, встретил мужчину по имени Ти в морозный день и решил помочь ему.

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Пользователи соцсетей были глубоко тронуты актом доброты, проявленным к бездомному мужчине, который уже два года живет на улицах Филадельфии (США). Видео, запечатлевшее этот момент, собрало миллионы просмотров и множество отзывов в TikTok.

Парикмахер Джошуа Сантьяго, известный в социальных сетях своей инициативой бесплатных стрижек для бездомных, встретил 25-летнего мужчину по прозвищу Ти в холодный снежный день. Он предложил ему бесплатную стрижку, и этот жест стал для него по-настоящему значимым.

В ролике, опубликованном на странице Джошуа в TikTok (@empoweringcuts), запечатлена трогательная реакция Ти на неожиданную заботу. Молодой человек снял свою шерстяную шапку и капюшон, расслабился и наслаждался моментом, пока парикмахер приводил в порядок его волосы и бороду. Джошуа даже вытер ему нос во время стрижки, проявив заботу, которая растрогала пользователей сети до слез.

Несмотря на суровую погоду, Ти был вынужден ходить в кроксах, так как не имел подходящей обуви. Джошуа признался, что в тот момент у него не было с собой одежды или обуви, чтобы помочь мужчине еще больше.

Видео собрало 2,9 миллиона просмотров и тысячи комментариев. Многие пользователи выразили свою благодарность Джошуа за его доброту.

"Это чей-то ребенок. Спасибо, что сделали его день лучше", "У него такое милое лицо, видно, каким он был в детстве", "Кроксы в снегу просто разбивают сердце", — писали они.

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