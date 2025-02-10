"Охота за сокровищами": девушка зарабатывает тысячи долларов на продаже мусора (видео)

Элла Роуз призналась, что увлеклась мусорным дайвингом еще в подростковом возрасте, когда случайно увидела видео единомышленников на YouTube. Со временем это увлечение переросло для нее в профессию.

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23-летняя жительница Техаса (США) Элла Роуз уже несколько лет занимается необычным хобби. Девушка "ныряет" в мусорные контейнеры у магазинов и забирает оттуда новые, а порой и дорогие вещи. Об этом пишет The Sun.

По словам американки, в лучшие месяцы она зарабатывает на продаже мусора по десять тысяч долларов, а в месяцы похуже — по 500 долларов. Суммарная стоимость находок может достигать 99 тысяч долларов.

Среди ее самых впечатляющих находок — техника Dyson и Apple, одежда Calvin Klein и кроссовки Valentino.

По словам Эллы, интерес к "охоте за сокровищами" возник у нее еще в подростковом возрасте, когда она наткнулась на видео других энтузиастов в YouTube. Со временем это хобби превратилось для девушки в работу: теперь она ведет собственные каналы в социальных сетях, где делится своими находками. Ее видео уже набрали миллионы просмотров, а совокупная аудитория превысила два миллиона подписчиков.

По словам блогера, одна из самых ценных находок была сделана у магазина косметики Sephora. В выброшенном пакете она обнаружила элитную косметику, парфюмерию и пылесос Dyson Airwrap стоимостью около 600 долларов. Еще одна история, поразившая подписчиков, связана с магазином PetSmart, где Элла неожиданно обнаружила выброшенных, но живых рыб. Девушка считает, что многие такие "спасенные" товары и товары с небольшим браком могли бы быть переданы на благотворительность вместо утилизации.

Помимо бытовых и косметических товаров, Элле нередко попадаются и фирменные вещи от известных брендов вроде Nike, Victoria’s Secret, TK Maxx. Часть находок она продает на своем сайте — ее ежемесячная прибыль колеблется от 500 до 10 тысяч долларов. Однако важной частью своей миссии американка называет благотворительность: многие "спасенные" вещи отправляются в приюты и фонды, а ролики о мусорном дайвинге вдохновляют других людей обратить внимание на проблему избыточного потребления и нерационального расхода ресурсов.

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