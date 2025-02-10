"Полювання за скарбами": дівчина заробляє тисячі доларів на продажу сміття (відео)

Елла Роуз зізналася, що захопилася сміттєвим дайвінгом ще в підлітковому віці, коли випадково побачила відео однодумців на YouTube. Згодом це захоплення переросло для неї в професію.

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23-річна мешканка Техасу (США) Елла Роуз уже кілька років займається незвичайним хобі. Дівчина "пірнає" у сміттєві контейнери біля магазинів і забирає звідти нові, а часом і дорогі речі. Про це пише The Sun.

За словами американки, у найкращі місяці вона заробляє на продажі сміття по десять тисяч доларів, а в місяці гірші — по 500 доларів. Сумарна вартість знахідок може сягати 99 тисяч доларів.

Серед її найбільш дивовижних знахідок — техніка Dyson і Apple, одяг Calvin Klein і кросівки Valentino.

За словами Елли, інтерес до "полювання за скарбами" виник у неї ще в підлітковому віці, коли вона натрапила на відео інших ентузіастів у YouTube. Згодом це хобі перетворилося для дівчини на роботу: тепер вона веде власні канали в соціальних мережах, де ділиться своїми знахідками. Її відео вже набрали мільйони переглядів, а сукупна аудиторія перевищила два мільйони підписників.

За словами блогерки, одна з найцінніших знахідок була зроблена біля магазину косметики Sephora. У викинутому пакеті вона виявила елітну косметику, парфумерію і пилосос Dyson Airwrap вартістю близько 600 доларів. Ще одна історія, що вразила підписників, пов'язана з магазином PetSmart, де Елла несподівано виявила викинутих, але живих риб. Дівчина вважає, що багато таких "врятованих" товарів і товарів з невеликим браком могли б бути передані на благодійність замість утилізації.

Крім побутових і косметичних товарів, Еллі нерідко трапляються і фірмові речі від відомих брендів на кшталт Nike, Victoria's Secret, TK Maxx. Частину знахідок вона продає на своєму сайті — її щомісячний прибуток коливається від 500 до 10 тисяч доларів. Однак важливою частиною своєї місії американка називає благодійність: багато "врятованих" речей відправляють до притулків і фондів, а ролики про сміттєвий дайвінг надихають інших людей звернути увагу на проблему надлишкового споживання і нераціональної витрати ресурсів.

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