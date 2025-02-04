Власниця книгарні знайшла таємниче послання у старій книзі (відео)

Розі Талбот випадково натрапила на дивну записку, заховану всередині уживаної книжки, яка несподівано з'явилася на одній із полиць у її магазині.

Related video

Незвичайний випадок стався в одному з книжкових магазинів у Великій Британії. Продавщиця і письменниця Розі Талбот виявила стару книгу, походження якої залишилося для неї загадкою. Але ще більше здивування викликала записка, захована всередині. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в Instagram.

Розі Талбот випадково натрапила на дивну записку, заховану всередині вживаної книги, яка несподівано з'явилася на полиці. Британка розповіла про цей випадок у своїх соцмережах.

Жінка наводила лад у відділі нехудожньої літератури, коли виявила сильно пошарпаний примірник книги Квентіна Тарантіно "Кіноспекуляція". Що ще більш дивно — вона не пам'ятала, щоб виставляла цю книгу на продаж.

Усередині неї виявилася записка, в якій невідомий "JJH" зізнався, що залишив свій пошкоджений примірник, натомість взявши новий. Він пояснив це тим, що потрапив під сильний дощ, через що його улюблена книжка промокла.

"Сподіваюся, нічого страшного, що я намагаюся обміняти [його] на свіжий екземпляр..." — написав загадковий автор послання.

Грабіжник спробував вибачитися за крадіжку книги Фото: Instagram

Однак Розі таку поведінку не оцінила.

"Ти не намагався обміняти його. У тебе вийшло. Але це все одно крадіжка", — обурено заявила вона у своєму відео.

Підписники продавчині також були шоковані нахабством незнайомця. Деякі коментатори поділилися подібними історіями, коли відвідувачі магазинів підміняли нові товари на свої старі речі.

"Я працюю в магазині DVD, і в нас постійно знаходять вживані диски замість нових, які безслідно зникають", — написав один користувач.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка натрапила на щось моторошне у своєму тимчасовому будинку. Айша Барратт, намагаючись уникнути високих цін на оренду, тимчасово влаштувалася в покинутій лікарні, яку переробили на житло.

Також стало відомо, що сімейна пара виявила прихований поверх у нещодавно купленому старовинному будинку. Пара досліджувала невідоме раніше горищне приміщення, яке не було включено в оголошення про продаж нерухомості 1890 року. Несподівана знахідка викликала бурхливу реакцію серед користувачів соцмереж.