Жінка натрапила на щось моторошне у своєму тимчасовому будинку: що вона знайшла (відео)

Айша Барратт, намагаючись уникнути високих цін на оренду, тимчасово влаштувалася в покинутій лікарні, яку переробили на житло.

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Телепродюсерка Айша Барратт, яка проживає в Лондоні (Англія), поділилася страшним відкриттям зі своєї незвичайної житлоплощі. Одного разу вона натрапила на загадковий коридор із замкненими дверима, який, вочевидь, виявився колишнім моргом. Вона опублікувала відео в TikTok.

Айша, відома своєю роботою над телешоу Celebrity Coach Trip, The Fortune Hotel і The Great British Baking Show, опублікувала відео в TikTok, де зафіксувала похмурі коридори.

"Це морг. Люди постійно запитують мене про це, тож ось він", — розповідає вона.

Камера фіксує замкнені двері з навісними замками, а текст на відео підтверджує її підозри.

Блукаючи порожніми приміщеннями, Барратт зазначила, що ніколи не заходила в цей коридор. Вона також виявила ще одну секцію, відгороджену дерев'яними панелями з попереджувальною табличкою: "Стороннім вхід заборонено". Це посилило відчуття тривоги.

Відео швидко стало вірусним, набравши понад 743 тисячі переглядів.

"Через скло у дверях біля моргу на вас дивиться обличчя", "Що це за грудка на підлозі?", "Це було ваше відображення у склі?" — писали вони.

Деякі коментатори висловили стурбованість тим, що в морзі могли залишатися тіла, однак Барратт розвіяла ці побоювання: "Це просто неможливо. Це було б божевільним проявом неповаги".

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина орендувала на ніч раніше занедбану школу. Жінка з подивом розповідає, що це місце офіційно доступне для оренди, попри його лячний зовнішній вигляд. За її словами, будівля майже розвалюється.

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