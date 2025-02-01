Женщина наткнулась на нечто жуткое в своем временном доме: что она нашла (видео)

Айша Барратт, пытаясь избежать высоких цен на аренду, временно обосновалась в заброшенной больнице, которую переделали в жилье.

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Телепродюсер Айша Барратт, проживающая в Лондоне (Англия), поделилась пугающим открытием из своей необычной жилплощади. Однажды она наткнулась на загадочный коридор с запертыми дверями, который, по всей видимости, оказался бывшим моргом. Она опубликовала видео в TikTok.

Айша, известная своей работой над телешоу Celebrity Coach Trip, The Fortune Hotel и The Great British Baking Show, опубликовала видео в TikTok, где запечатлела мрачные коридоры.

"Это морг. Люди постоянно спрашивают меня об этом, так что вот он", — рассказывает она.

Камера фиксирует запертые двери с навесными замками, а текст на видео подтверждает ее подозрения.

Бродя по пустующим помещениям, Барратт отметила, что никогда не заходила в этот коридор. Она также обнаружила еще одну секцию, отгороженную деревянными панелями с предупреждающей табличкой: "Посторонним вход воспрещен". Это усилило ощущение тревоги.

Видео быстро стало вирусным, набрав более 743 тысячи просмотров.

"Через стекло в двери у морга на вас смотрит лицо", "Что это за комок на полу?", "Это было ваше отражение в стекле?" — писали они.

Некоторые комментаторы выразили обеспокоенность тем, что в морге могли оставаться тела, однако Барратт развеяла эти опасения: "Это просто невозможно. Это было бы безумным проявлением неуважения".

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