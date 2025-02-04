Владелица книжного магазина нашла таинственное послание в старой книге (видео)

Рози Талбот случайно наткнулась на странную записку, спрятанную внутри подержанной книги, которая неожиданно появилась на одной из полок в ее магазине.

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Необычный случай произошел в одном из книжных магазинов в Великобритании. Продавщица и писательница Рози Талбот обнаружила старую книгу, происхождение которой осталось для нее загадкой. Но еще большее удивление вызвала записка, спрятанная внутри. Об этом она рассказала в одном из своих видео в Instagram.

Рози Талбот случайно наткнулась на странную записку, спрятанную внутри подержанной книги, которая неожиданно появилась на полке. Британка рассказала об этом случае в своих соцсетях.

Женщина наводила порядок в отделе нехудожественной литературы, когда обнаружила сильно потрепанный экземпляр книги Квентина Тарантино "Киноспекуляция". Что еще более странно — она не помнила, чтобы выставляла эту книгу на продажу.

Внутри нее оказалась записка, в которой неизвестный "JJH" признался, что оставил свой поврежденный экземпляр, взамен взяв новый. Он объяснил это тем, что попал под сильный дождь, из-за чего его любимая книга промокла.

"Надеюсь, ничего страшного, что я пытаюсь обменять [его] на свежий экземпляр…" — написал загадочный автор послания.

Грабитель попытался извиниться за кражу книги Фото: Instagram

Однако Рози такое поведение не оценила.

"Ты не пытался обменять его. У тебя получилось. Но это все равно кража", — возмущенно заявила она в своем видео.

Подписчики продавщицы также были шокированы наглостью незнакомца. Некоторые комментаторы поделились подобными историями, когда посетители магазинов подменяли новые товары на свои старые вещи.

"Я работаю в магазине DVD, и у нас постоянно находят подержанные диски вместо новых, которые бесследно исчезают", — написал один пользователь.

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