Безпритульний розплакався після несподіваного акту доброти незнайомця: що він зробив (відео)

Перукар Джошуа Сантьяго, який прославився в соціальних мережах завдяки своїй благодійній акції з безоплатних стрижок для безпритульних, зустрів чоловіка на ім'я Ті в морозний день і вирішив допомогти йому.

Related video

Користувачі соцмереж були глибоко зворушені актом доброти, виявленим до безпритульного чоловіка, який уже два роки живе на вулицях Філадельфії (США). Відео, що зафіксувало цей момент, зібрало мільйони переглядів і безліч відгуків у TikTok.

Перукар Джошуа Сантьяго, відомий у соціальних мережах своєю ініціативою безоплатних стрижок для бездомних, зустрів 25-річного чоловіка на прізвисько Ті в холодний сніжний день. Він запропонував йому безплатну стрижку, і цей жест став для нього по-справжньому значущим.

У ролику, опублікованому на сторінці Джошуа в TikTok (@empoweringcuts), зображено зворушливу реакцію Ті на несподівану турботу. Молодий чоловік зняв свою вовняну шапку і капюшон, розслабився і насолоджувався моментом, поки перукар приводив до ладу його волосся і бороду. Джошуа навіть витер йому ніс під час стрижки, проявивши турботу, яка зворушила користувачів мережі до сліз.

Попри сувору погоду, Ті був змушений ходити в кроксах, оскільки не мав відповідного взуття. Джошуа зізнався, що в той момент у нього не було з собою одягу або взуття, щоб допомогти чоловікові ще більше.

Відео зібрало 2,9 мільйона переглядів і тисячі коментарів. Багато користувачів висловили свою вдячність Джошуа за його доброту.

"Це чиясь дитина. Спасибі, що зробили її день кращим", "У нього таке миле обличчя, видно, яким він був у дитинстві", "Крокси в снігу просто розбивають серце", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина заробляє тисячі доларів на продажу сміття. Елла Роуз зізналася, що захопилася сміттєвим дайвінгом ще в підлітковому віці, коли випадково побачила відео однодумців на YouTube. Згодом це захоплення переросло для неї в професію.

Також стало відомо, що чоловік будує крихітні будиночки для бездомних. Елвіс Саммерс розпочав свій проєкт у 2015 році після знайомства з бездомною жінкою на ім'я Смокі, яка спала на вулиці перед його вікнами. Загалом чоловік звів близько сотки невеликих будиночків.