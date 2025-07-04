"Помолодів на 20 років": як змінився чоловік після першої стрижки за два роки (відео)
Мешканець американського штату Північна Кароліна відрощував волосся два роки, та все ж наважився змінили свою засічку. Трансформація чоловіка у кріслі барбера шокувала користувачів мережі, які не впізнали клієнта після візиту до перукаря.
Клієнт розповідає, що два роки не наважувався змінити свій вигляд, однак тепер задумав його змінити з власних міркувань, розповів клієнт у ролику відомого барбера Тая Нгуєна у TikTok.
Відео барбера з його клієнтом стало знову вірусним попри його публікацію ще в березні цього року. Наразі кадри з перетворенням пересічного американця вже зібрало понад 93 млн переглядів, має 11,5 млн вподобань і понад 73 коментарів.
На відео можна побачити, як відомий перукар із Вірджинії (США) запитав клієнта про час, коли той востаннє відвідував перукаря. Відповідь вразила Нгуєна, коли почув відповідь — "два роки".
Також чоловік сором'язливо каже, що виглядає як "безхатько, а його дружина мріяла, аби він "змінив свій вигляд". Наступні кадри показували, як професійний барбер змінює зовнішній вигляд чоловіка.
Сам клієнт розповідає свої враження — спочатку він "хвилювався", але потім додав, що недарма витратив три години дороги до перукаря у Вірджинію зі штату Північна Кароліна.
"О, чорт. Це зовсім інша людина. Вау. Це вогонь. Мені дуже подобається. Це божевілля", — відповів чоловік, поглянувши на свою нову зачіску.
Реакція соцмереж
У коментарях до дуже вірусного ролика, користувачі захопливо підтримали трансформацію зовнішності чоловіка. Багато юзерів вподобали новий стиль клієнта, а найбільше підтримали наступні репліки:
- "Ти виглядаєш на 20 років молодшим, чоловіче".
- "Дружина буде щаслива"
- "Він тепер наче вдруге одружиться""
- "Бро, тобі точно сьогодні вночі не заснути".
- "Не думав, що його ще можна врятувати".
Раніше Фокус повідомляв, як стрижка змінила зовнішність клієнта. Один із роликів перукаря став вірусним і набрав майже 35 млн переглядів.
Згодом стало відомо, що перукар підстриг незнайомця та змінив його до невпізнаваності. Перукар Джошуа Сантьяго прославився в соціальних мережах завдяки своїй благодійній акції з безоплатних стрижок для безпритульних.