"Помолодів на 20 років": як змінився чоловік після першої стрижки за два роки (відео)

Мешканець американського штату Північна Кароліна відрощував волосся два роки, та все ж наважився змінили свою засічку. Трансформація чоловіка у кріслі барбера шокувала користувачів мережі, які не впізнали клієнта після візиту до перукаря.

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Клієнт розповідає, що два роки не наважувався змінити свій вигляд, однак тепер задумав його змінити з власних міркувань, розповів клієнт у ролику відомого барбера Тая Нгуєна у TikTok.

Відео барбера з його клієнтом стало знову вірусним попри його публікацію ще в березні цього року. Наразі кадри з перетворенням пересічного американця вже зібрало понад 93 млн переглядів, має 11,5 млн вподобань і понад 73 коментарів.

На відео можна побачити, як відомий перукар із Вірджинії (США) запитав клієнта про час, коли той востаннє відвідував перукаря. Відповідь вразила Нгуєна, коли почув відповідь — "два роки".

Також чоловік сором'язливо каже, що виглядає як "безхатько, а його дружина мріяла, аби він "змінив свій вигляд". Наступні кадри показували, як професійний барбер змінює зовнішній вигляд чоловіка.

Результат до та після стрижки Фото: колаж Фокус

Сам клієнт розповідає свої враження — спочатку він "хвилювався", але потім додав, що недарма витратив три години дороги до перукаря у Вірджинію зі штату Північна Кароліна.

"О, чорт. Це зовсім інша людина. Вау. Це вогонь. Мені дуже подобається. Це божевілля", — відповів чоловік, поглянувши на свою нову зачіску.

Реакція соцмереж

У коментарях до дуже вірусного ролика, користувачі захопливо підтримали трансформацію зовнішності чоловіка. Багато юзерів вподобали новий стиль клієнта, а найбільше підтримали наступні репліки:

"Ти виглядаєш на 20 років молодшим, чоловіче".

"Дружина буде щаслива"

"Він тепер наче вдруге одружиться""

"Бро, тобі точно сьогодні вночі не заснути".

"Не думав, що його ще можна врятувати".

Раніше Фокус повідомляв, як стрижка змінила зовнішність клієнта. Один із роликів перукаря став вірусним і набрав майже 35 млн переглядів.

Згодом стало відомо, що перукар підстриг незнайомця та змінив його до невпізнаваності. Перукар Джошуа Сантьяго прославився в соціальних мережах завдяки своїй благодійній акції з безоплатних стрижок для безпритульних.