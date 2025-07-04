"Мешает работать": женщине с "самыми большими губами" отказали в лечении (фото)

28-летняя Андреа Иванова из Болгарии, прославившаяся своими экстремально увеличенными губами, заявила, что сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, и с отказом врачей помогать ей.

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Женщина потратила более 20 000 фунтов стерлингов (примерно 1,1 млн гривен) на "уколы красоты", чтобы добиться титула обладательницы "самых больших губ в мире", но теперь расплачивается не только деньгами, но и своим здоровьем. Об этом пишет The Mirror.

Недавно Андреа сломала зуб, когда ела шоколад с орехами, и назвала боль "мучительной". Однако два стоматолога в Софии (Болгария) отказались ее лечить, сославшись на размеры ее губ. Один из них прямо заявил: "Извините, но я не могу лечить ваш зуб. У вас слишком большие губы — это мешает мне работать". Другой подчеркнул, что не может гарантировать ей безопасность.

Сама Иванова, работающая помощницей медсестры, шокирована таким отношением.

"Я крайне разочарована. Я считаю поведение этих врачей непрофессиональным и унизительным. Я взрослая женщина и вправе делать со своим телом все, что хочу", говорит она.

Андреа сохраняет свои губы пухлыми, делая инъекции каждый месяц Фото: Jam Press Андреа Иванова до операции Фото: Jam Press

Андреа также утверждает, что ее предупреждали: частые уколы могут быть смертельно опасны, но она не собирается отказываться от своей внешности.

"Мои друзья не осуждают меня. А родители и бабушка с дедушкой говорят, что я выгляжу пугающе — но я не слушаю их", — добавила она.

Теперь Андреа срочно ищет нового стоматолога, так как через две недели собирается лететь в Венецию. Она надеется, что не придется выезжать за границу только ради лечения зуба.

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