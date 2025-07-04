"Заважає працювати": жінці з "найбільшими губами" відмовили в лікуванні (фото)

28-річна Андреа Іванова з Болгарії, яка прославилася своїми екстремально збільшеними губами, заявила, що стикається з серйозними проблемами зі здоров'ям, і з відмовою лікарів допомагати їй.

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Жінка витратила понад 20 000 фунтів стерлінгів (приблизно 1,1 млн гривень) на "уколи краси", щоб домогтися титулу володарки "найбільших губ у світі", але тепер розплачується не тільки грішми, а й своїм здоров'ям. Про це пише The Mirror.

Нещодавно Андреа зламала зуб, коли їла шоколад з горіхами, і назвала біль "болісним". Однак два стоматологи в Софії (Болгарія) відмовилися її лікувати, пославшись на розміри її губ. Один із них прямо заявив: "Вибачте, але я не можу лікувати ваш зуб. У вас занадто великі губи — це заважає мені працювати". Інший підкреслив, що не може гарантувати їй безпеку.

Сама Іванова, яка працює помічницею медсестри, шокована таким ставленням.

"Я вкрай розчарована. Я вважаю поведінку цих лікарів непрофесійною і принизливою. Я доросла жінка і маю право робити зі своїм тілом усе, що хочу", — каже вона.

Андреа зберігає свої губи пухкими, роблячи ін'єкції щомісяця Фото: Jam Press Андреа Іванова до операції Фото: Jam Press

Андреа також стверджує, що її попереджали: часті уколи можуть бути смертельно небезпечними, але вона не збирається відмовлятися від своєї зовнішності.

"Мої друзі не засуджують мене. А батьки і бабуся з дідусем кажуть, що я виглядаю жахливо — але я не слухаю їх", — додала вона.

Тепер Андреа терміново шукає нового стоматолога, оскільки через два тижні збирається летіти до Венеції. Вона сподівається, що не доведеться виїжджати за кордон тільки заради лікування зуба.

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