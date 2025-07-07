"Почти как ван Гог": мужчина показал, как "удачно" покосил траву в своем саду (фото)

Один мужчина решил привести в порядок свой газон в саду с помощью газонокосилки, однако получил курьезную травму. Он поделился фотографией с "почти убийством" во время этой работы, которая вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей сети.

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Фото с последствиями садовых работ мужчина обнародовал на одном из форумов в Reddit.

На обнародованной фотографии можно увидеть, как мужчина, повернутый одной стороной к кадру, показывает колка глубоких царапин на своем ухе.

На ухе мужчины заметно несколько глубоких царапин Фото: Reddit

"Почти убило, когда косил газон", — говорится в подписи к фотографии. Сейчас автор кадра не раскрыл детали, когда и где именно произошел с ним этот инцидент.

В Reddit пост мужчины набрал более 65 тыс реакций и спровоцировал дискуссию, где пользователи выдвинули своей серьезные и шуточные версии того, что же произошло с мужчиной в саду.

Реакция юзеров

Корреспонденты имеют несколько версий — мужчину могло ударить или газокосилкой, или отрезанными листьями травы или веткой деревьев в саду во время работ. Больше всего реакций получили следующие реплики:

"Почти как ван Гог: еще немного — и остались бы уши";

"Последствия встречи с газонокосилкой? Он точно подстригал газон?";

"Я так порвал ухо, когда наушник Airpods вставлял в ухо";

"В битве газонокосилки и хозяина счет 1-0";

"Трамп и ухо, газон и ухо. Все сходится".

Ранее Фокус сообщал, как неизвестный скосил мужчине газон без явной причины. Владелец дома сначала думал, что мужчина с газонокосилкой просто делает доброе дело, но со временем понял, что происходит на самом деле.

Впоследствии стало известно, что женщина переехала в новый дом и заметила кое-что на газоне. Жительница США обнаружила необычное растение на своем участке всего через несколько дней после стрижки газона. Фото находки стало вирусным в сети.