"Майже як ван Гог": чоловік показав, як "вдало" покосив траву в своєму саду (фото)

Один чоловік вирішив привести до ладу свій газон у саду за допомогою газонокосарки, однак зазнав курйозної травми. Він поділився світлиною з "майже вбивством" під час цієї роботи, яка викликала неоднозначну реакцію серед користувачів мережі.

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Фото з наслідками садових робіт чоловік оприлюднив на одному з форумів у Reddit.

На оприлюдненій світлині можна побачити, як чоловік обернений однією стороною до кадру, показує кілка глибоких подряпин на своєму вусі.

На вусі чоловіка помітно кілька глибоких подряпин Фото: Reddit

"Майже вбило, коли косив газон", — йдеться у підписі до світлини. Наразі автор кадру не розкрив деталі, коли і де саме стався з ним цей інцидент.

У Reddit пост чоловіка набрав понад 65 тис реакцій та спровокував дискусію, де користувачі висунули своєї серйозні та жартівливі версії того, що ж сталося з чоловіком у саду.

Реакція юзерів

Дописувачі мають кілька версій — чоловіка могло вдарити або газокосаркою, або відрізаним листям трави або гілкою дерев у саду під час робіт. Найбільше реакцій отримали наступні репліки:

"Майже як ван Гог: ще трошки — і лишилися б вуха";

"Наслідки зустрічі з газонокосаркою? Він точно підстригав газон?";

"Я так подер вухо, коли навушник Airpods вставляв у вухо";

"У битві газонокосарки та господаря рахунок 1-0";

"Трамп і вухо, газон і вухо. Все сходиться".

Раніше Фокус повідомляв, як невідомий скосив чоловіку газон без явної причини. Власник будинку спочатку думав, що чоловік із газонокосаркою просто робить добру справу, але з часом зрозумів, що відбувається насправді.

Згодом стало відомо, що жінка переїхала в новий дім і помітила дещо на газоні. Мешканка США виявила незвичайну рослину на своїй ділянці всього через кілька днів після стрижки газону. Фото знахідки стало вірусним у мережі.