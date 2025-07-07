"Майже як ван Гог": чоловік показав, як "вдало" покосив траву в своєму саду (фото)
Один чоловік вирішив привести до ладу свій газон у саду за допомогою газонокосарки, однак зазнав курйозної травми. Він поділився світлиною з "майже вбивством" під час цієї роботи, яка викликала неоднозначну реакцію серед користувачів мережі.
Фото з наслідками садових робіт чоловік оприлюднив на одному з форумів у Reddit.
На оприлюдненій світлині можна побачити, як чоловік обернений однією стороною до кадру, показує кілка глибоких подряпин на своєму вусі.
"Майже вбило, коли косив газон", — йдеться у підписі до світлини. Наразі автор кадру не розкрив деталі, коли і де саме стався з ним цей інцидент.
У Reddit пост чоловіка набрав понад 65 тис реакцій та спровокував дискусію, де користувачі висунули своєї серйозні та жартівливі версії того, що ж сталося з чоловіком у саду.
Реакція юзерів
Дописувачі мають кілька версій — чоловіка могло вдарити або газокосаркою, або відрізаним листям трави або гілкою дерев у саду під час робіт. Найбільше реакцій отримали наступні репліки:
- "Майже як ван Гог: ще трошки — і лишилися б вуха";
- "Наслідки зустрічі з газонокосаркою? Він точно підстригав газон?";
- "Я так подер вухо, коли навушник Airpods вставляв у вухо";
- "У битві газонокосарки та господаря рахунок 1-0";
- "Трамп і вухо, газон і вухо. Все сходиться".
Раніше Фокус повідомляв, як невідомий скосив чоловіку газон без явної причини. Власник будинку спочатку думав, що чоловік із газонокосаркою просто робить добру справу, але з часом зрозумів, що відбувається насправді.
Згодом стало відомо, що жінка переїхала в новий дім і помітила дещо на газоні. Мешканка США виявила незвичайну рослину на своїй ділянці всього через кілька днів після стрижки газону. Фото знахідки стало вірусним у мережі.