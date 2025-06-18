На подвір'ї виріс загадковий "ліс": жінка переїхала в новий будинок і помітила дещо на газоні

Мешканка США виявила незвичайну рослину на своїй ділянці всього через кілька днів після стрижки газону. Фото знахідки стало вірусним у мережі.

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Мешканка США була неабияк здивована, виявивши високі паростки, що нагадують дерева, у себе на подвір'ї всього через кілька днів після того, як підстригла траву. Своє несподіване відкриття вона опублікувала на Reddit під ніком u/Lana-Next-Door, викликавши бурхливе обговорення.

"Переїхала в цей будинок минулої осені. П'ять днів тому я підстригла траву... і ця рослина проросла звідки не візьмись. Три з них, і це найбільша", — написала вона, прикріпивши фото таємничих пагонів.

Спаржа, як виявилося, не тільки дивовижний "гість" на газоні, а й один із найкорисніших овочів Фото: Reddit

Коментатори швидко визначили, що перед нею — не що інше, як спаржа. Підтвердив це й експерт Пол Дайсінгер, співзасновник Seedtime, який запевнив, що рослина справді їстівна і не вважається інвазивною.

"Взимку спаржа йде в стан спокою, а навесні може вирости прямо на газоні. Хто хоче — може залишити й збирати врожай, а хто ні — косити або викопати", — пояснив він.

Багато користувачів поділилися особистими історіями: хтось збирає дику спаржу в канавах, інші садять її на дачних ділянках.

"Вони можуть вирости доволі великими, але водночас стати твердими й волокнистими, тому їх зазвичай збирають молодими", — навіть зазначив один із користувачів.

Видання Newsweek зазначає, що спаржа, як виявилося, не тільки дивовижний "гість" на газоні, а й один із найкорисніших овочів. Багата на вітаміни A, C, E, K і B6, фолієву кислоту, залізо, кальцій і клітковину, вона також допомагає травленню і знижує тиск. Для тих, хто вирішить залишити рослину, варто знати: спаржа любить сонячні ділянки та пухкий ґрунт, а за правильного догляду здатна плодоносити до 15 років.

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