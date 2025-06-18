Во дворе вырос загадочный "лес": женщина переехала в новый дом и заметила нечто на газоне

Жительница США обнаружила необычное растение на своём участке всего через несколько дней после стрижки газона. Фото находки стало вирусным в сети.

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Жительница США была немало удивлена, обнаружив высокие ростки, напоминающие деревья, у себя во дворе всего через несколько дней после того, как подстригла траву. Свое неожиданное открытие она опубликовала на Reddit под ником u/Lana-Next-Door, вызвав бурное обсуждение.

"Переехала в этот дом прошлой осенью. Пять дней назад я подстригла траву… и это растение проросло откуда ни возьмись. Три из них, и это самое большое", — написала она, прикрепив фото таинственных побегов.

Спаржа, как оказалось, не только удивительный "гость" на газоне, но и один из самых полезных овощей Фото: Reddit

Комментаторы быстро определили, что перед ней — не что иное, как спаржа. Подтвердил это и эксперт Пол Дайсингер, соучредитель Seedtime, который заверил, что растение действительно съедобное и не считается инвазивным.

"Зимой спаржа уходит в состояние покоя, а весной может вырасти прямо на газоне. Кто хочет — может оставить и собирать урожай, а кто нет — косить или выкопать", — пояснил он.

Многие пользователи поделились личными историями: кто-то собирает дикую спаржу в канавах, другие сажают ее на дачных участках.

"Они могут вырасти довольно большими, но при этом стать твердыми и волокнистыми, поэтому их обычно собирают молодыми", — даже отметил один из пользователей.

Издание Newsweek отмечает, что спаржа, как оказалось, не только удивительный "гость" на газоне, но и один из самых полезных овощей. Богата витаминами A, C, E, K и B6, фолиевой кислотой, железом, кальцием и клетчаткой, она также помогает пищеварению и снижает давление. Для тех, кто решит оставить растение, стоит знать: спаржа любит солнечные участки и рыхлую почву, а при правильном уходе способна плодоносить до 15 лет.

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