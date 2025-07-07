Из-за стресса британский врач продал все имущество и отправился в путешествие в кемпере (фото)

После развода и эмоционального выгорания на работе британский врач продал все имущество, купил кемпер и отправился в путешествие по миру. Мужчина признался, что после пандемии COVID-19 профессиональная нагрузка стала невыносимой.

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47-летний Гэри Грант из Великобритании полностью изменил свою жизнь после развода и истощения на работе. Он продал дом, машину, мебель и переехал в переоборудованный микроавтобус, чтобы путешествовать по миру, сообщает Mirror.

Бывший семейный врач, который работал в Национальной службе здравоохранения (NHS) с 2008 года, признался, что после пандемии COVID-19 нагрузка стала невыносимой.

"Стресс от этого меня убьет", — так он описал свои будни, которые заканчивались только тогда, когда в его кабинет приходил уборщик.

После официального развода в 2021 году Грант жил один и воспитывал двух детей шести и трех лет совместно с бывшей женой.

В декабре 2024 года британец решил кардинально изменить жизнь: оставил работу, продал почти все свое имущество и приобрел кемпер.

По его словам, работа семейного врача после пандемии стала "смешно тяжелой", а в условиях нехватки медиков приходилось брать на себя случаи, которыми должны были бы заниматься узкие специалисты.

"Спрос растет одновременно, когда нас в этой области становится меньше", — добавил он.

Фото: Mirror

Гэри сократил расходы до минимума: оставил только одежду, фото и самое необходимое. Его новое жилье — микроавтобус без туалета, в котором он спит, ест и путешествует.

"Я 47-летний мужчина, и я пользуюсь горшком и душем в спортзале", — шутит он.

Грант уже успел показать детям Бельгию, Люксембург, Германию, Францию, а самостоятельно посетил Бали, Катар, Турцию, Словакию, Норвегию и даже Восточный Тимор. В планах — США, Мексика и Гватемала.

Свои приключения Гэри фиксирует в TikTok под псевдонимом doctorbinfire. Одно из видео, где он пьет коктейль на пляже Бали, собрало более 200 тысяч просмотров.

Как сообщал Фокус, в США представлен компактный кемпер, специально созданный для электромобилей. Он имеет стальную раму с порошковым покрытием. Вес трейлера составляет всего 1000 кг.