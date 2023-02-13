Представлен компактный кемпер для путешествий с зарядкой для электромобилей (фото)

Компактный кемпер оснащен аккумуляторной батареей на 75 кВтч. The Boulder весит всего 1000 кг и может вместить до четырех человек.

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Американская компания Colorado Teardrops представила компактный кемпер, специально созданный для электромобилей. Модель The Boulder имеет встроенный аккумулятор с возможностью реверсивной зарядки. Об этом рассказали на сайте Motor1.

The Boulder может заряжать аккумуляторы электромобилей во время остановки. В этом помогает аккумуляторная батарея на 75 кВтч.

Небольшой кемпер имеет стальную раму с порошковым покрытием. Вес трейлера составляет всего 1000 кг.

[ + – ] Кузов The Boulder изготовлен из авиационного алюминия Фото: Colorado Teardrops

В США The Boulder может претендовать на получение федерального налогового кредита примерно в размере 12 000 долларов. Это позволит существенно сократить расходы на покупку.

В кемпере могут поместиться до четырех человек. Сиденья быстро трансформируются в кровать размера "queen-size" и две двухъярусные кровати.

[ + – ] Внутри кемпера могут поместиться четыре человека Фото: Colorado Teardrops

Длина кузова составляет 3,8 метра, а общая длина — 5 метров. Внутренняя ширина кабины составляет 1,5 метра.

Внутренняя часть кемпера изготовлена из дерева. В интерьере можно найти несколько электрических розеток на 110 вольт для подзарядки гаджетов.

[ + – ] Внутри есть раскладной столик для работы и отдыха Фото: Colorado Teardrops

Начальная цена The Boulder составляет 67 000 долларов. Существует множество опций, которыми можно оснастить кемпер.

Для трейлера доступны кондиционер мощностью 2000 Вт за 3250 долларов, пропановый обогреватель за 2000 долларов и резервуар для воды с ручным насосом за 650 долларов.

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The Boulder поступит в продажу во второй половине 2023 года. Модель уже доступна для предзаказа на сайте бренда.

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