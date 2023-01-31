Представлен самый легкий автомобильный трейлер для путешествий в мире (фото)
Трейлер Heritage Edition является самой дешевой моделью Bowlus. В нем есть кухня, ванная, гостиная и кровать размера "king-size".
Американская компания Bowlus представила новый трейлер для путешествий начального уровня. Это самая дешевая модель бренда. Об этом сообщили на сайте Motor1.
Трейлер Heritage Edition может похвастаться всеми необходимыми удобствами и маленьким весом. Кузов модели выполнен из клепаного алюминия с монококовой конструкцией, которая напоминает самолет.
Вес туристического трейлера составляет всего около 1315 кг в базовой комплектации. Каждая модель поставляется с аккумуляторной батареей на 2 кВтч, а с пакетом Power Package I покупатель получает дополнительно еще одну батарею на 2 кВтч, инвертор на 2000 Вт и солнечные панели.
Самые дорогие версии Bowlus Heritage Edition могут обеспечить работу всей техники в автономном режиме до полутора недель. Поддерживается зарядка и от обычных розеток.Важно
В Heritage Edition есть все необходимое для путешествий. Уже в стандартной комплектации дом на колесах оснащен кроватью размера "king-size". При желании клиенты могут дополнительно заказать постельные принадлежности и наружные навесы, соответствующие их требованиям.
Bowlus Heritage Edition 2023 доступен по цене от 159 000 долларов. Помимо этого можно заказать трейлер в аренду по цене от 1 027 долларов в месяц.
Ранее Фокус писал, что американка по имени Никки создала дом на колесах на базе школьного автобуса.