Представлен самый легкий автомобильный трейлер для путешествий в мире (фото)

Трейлер Heritage Edition является самой дешевой моделью Bowlus. В нем есть кухня, ванная, гостиная и кровать размера "king-size".

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Американская компания Bowlus представила новый трейлер для путешествий начального уровня. Это самая дешевая модель бренда. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Трейлер Heritage Edition может похвастаться всеми необходимыми удобствами и маленьким весом. Кузов модели выполнен из клепаного алюминия с монококовой конструкцией, которая напоминает самолет.

[ + – ] Кузов Bowlus Heritage Edition выполнен из клепаного алюминия Фото: Bowlus

Вес туристического трейлера составляет всего около 1315 кг в базовой комплектации. Каждая модель поставляется с аккумуляторной батареей на 2 кВтч, а с пакетом Power Package I покупатель получает дополнительно еще одну батарею на 2 кВтч, инвертор на 2000 Вт и солнечные панели.

[ + – ] Bowlus Heritage Edition может работать в автономном режиме до полутора недель Фото: Bowlus

Самые дорогие версии Bowlus Heritage Edition могут обеспечить работу всей техники в автономном режиме до полутора недель. Поддерживается зарядка и от обычных розеток.

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В Heritage Edition есть все необходимое для путешествий. Уже в стандартной комплектации дом на колесах оснащен кроватью размера "king-size". При желании клиенты могут дополнительно заказать постельные принадлежности и наружные навесы, соответствующие их требованиям.

[ + – ] В Bowlus Heritage Edition есть несколько спальных мест и большая кровать Фото: Bowlus

Bowlus Heritage Edition 2023 доступен по цене от 159 000 долларов. Помимо этого можно заказать трейлер в аренду по цене от 1 027 долларов в месяц.

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