Представлено найлегший автомобільний трейлер для подорожей у світі (фото)

Трейлер Heritage Edition є найдешевшою моделлю Bowlus. У ньому є кухня, ванна, вітальня та ліжко розміру king-size.

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Американська компанія Bowlus представила новий трейлер для подорожей початкового рівня. Це найдешевша модель бренду. Про це повідомили на сайті Motor1.

Трейлер Heritage Edition може похвалитися всіма необхідними зручностями та невеликою вагою. Кузов моделі виконаний із клепаного алюмінію з монококовою конструкцією, що нагадує літак.

[ + – ] Кузов Bowlus Heritage Edition виконаний із клепаного алюмінію Фото: Bowlus

Вага туристичного трейлера складає лише близько 1315 кг у базовій комплектації. Кожна модель постачається з акумуляторною батареєю на 2 кВт/год, а з пакетом Power Package I покупець отримує додатково ще одну батарею на 2 кВт/год, інвертор на 2000 Вт і сонячні панелі.

[ + – ] Bowlus Heritage Edition може працювати в автономному режимі до півтора тижня Фото: Bowlus

Найдорожчі версії Bowlus Heritage Edition можуть забезпечити роботу всієї техніки в автономному режимі до півтора тижня. Підтримується заряджання й від звичайних розеток.

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Heritage Edition має все необхідне для подорожей. Уже в стандартній комплектації будинок на колесах оснащений ліжком розміру king-size. За бажанням клієнти можуть додатково замовити постільні речі та зовнішні навіси, що відповідають їхнім вимогам.

[ + – ] У Bowlus Heritage Edition є кілька спальних місць і велике ліжко Фото: Bowlus

Bowlus Heritage Edition 2023 доступний за ціною від 159 000 доларів. Крім цього, можна замовити трейлер в оренду за ціною від 1 027 доларів на місяць.

Раніше Фокус писав, що американка на ім'я Ніккі створила будинок на колесах на базі шкільного автобуса.