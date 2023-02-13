Представлено компактний кемпер для подорожей із зарядкою для електромобілів (фото)

Компактний кемпер має акумуляторну батарею на 75 кВтг. The Boulder важить лише 1000 кг і може вмістити до чотирьох осіб.

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Американська компанія Colorado Teardrops представила компактний кемпер, спеціально створений для електромобілів. Модель The Boulder має вбудований акумулятор із можливістю реверсивної зарядки. Про це розповіли на сайті Motor1.

The Boulder може заряджати акумулятори електромобілів під час зупинки. У цьому допомагає акумуляторна батарея на 75 кВтг.

Невеликий кемпер має сталеву раму із порошковим покриттям. Вага трейлера складає лише 1000 кг.

[ + – ] Кузов The Boulder виготовлений з авіаційного алюмінію Фото: Colorado Teardrops

У США The Boulder може претендувати на отримання федерального податкового кредиту приблизно 12 000 доларів. Це дозволить суттєво скоротити витрати на купівлю.

У кемпері можуть поміститися до чотирьох осіб. Сидіння швидко трансформуються в ліжко розміру "queen-size" та два двоярусні ліжка.

[ + – ] Усередині кемпера можуть поміститися чотири особи Фото: Colorado Teardrops

Довжина кузова становить 3,8 метра, а загальна довжина – 5 метрів. Внутрішня ширина кабіни складає 1,5 метри.

Внутрішня частина кемпера виготовлена із дерева. В інтер'єрі можна знайти кілька електричних розеток на 110 вольт для заряджання гаджетів.

[ + – ] Всередині є розкладний столик для роботи та відпочинку Фото: Colorado Teardrops

Початкова ціна The Boulder складає 67 000 доларів. Існує безліч опцій, якими можна оснастити кемпер.

Для трейлера є кондиціонер потужністю 2000 Вт за 3250 доларів, пропановий обігрівач за 2000 доларів і резервуар для води з ручним насосом за 650 доларів.

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The Boulder надійде у продаж в другій половині 2023 року. Модель вже доступна для замовлення на сайті бренду.

Раніше Фокус повідомляв, що американська компанія Bowlus представила новий трейлер для подорожі початкового рівня.